Haldi Välimäe: uue albumiga on eesmärk keskenduda pikemale protsessile

Haldi Välimäe, kes avaldas 2021. aasta suvel oma teise albumi koostöös Vaiko Eplikuga, märkis saates "OP", et on hakanud nokitsema juba uue albumi kallal, mille puhul on seadnud eesmärgiks keskenduda pikemale protsessile, näiteks just salvestamise puhul.

Välimäe, kes armastab Portugali, laulab peamiselt eesti ja portugali keeles, natuke ka inglise ja vene keeles. Aga ta on esinenud ka sõbrannaga, kes laulab näiteks prantsuse, hispaania ja Alžeeria keeltes ja keda Välimäe on saatnud kitarril.

Ta tunnistas, et ta kirjutab iseend oma lugudesse.

"Ma panen oma lugudesse kõige isiklikumad mõtted kirja. Muusikas ongi minu jaoks oluline iseenda kõige sügavamate mõtete väljendus. Aga lisaks rääkida ka teemadest, mis kõnetavad kõiki ja mida inimesed ei oska tihtipeale sõnadesse panna või tunded, mida nad pelgavad läbi elada, sest ma tunnen, et oma muusika kaudu ma suudan neid panna rohkem neid emotsioone läbi elama."

Oma esimese albumi "Raba" koostöös Vaiko Eplikuga andis Välimäe välja 2017. aastal, kui ta oli 16-aastane. Koostöö Eplikuga on olnud seda suurem kompliment Välimäele endale, sest Eplik on väga nõudlik ja valiv.

"Mul on tunne, et Vaikol on väga suur missioon hoida elus eestikeelse ja akustilise muusika kultuuri. Ma arvan, et ta nägi minus seda potentsiaali, et ma olen üks neist muusikutest, kes kirjutab päris asjadest. Vaiko samamoodi salvestab kõike ise, kogu loomeprotsess on tal üldjuhul otsast lõpuni ise tehtud. Ma arvan, et ta nägi minus seda sarnasust."

Välimäe märkis, et tal on sama missioon – hoida elus eestikeelse akustilise muusika kultuuri.

Kui "Raba" kandis tema sõnul 14-, 15-, 16-aastase Haldi mõtisklusi, siis viimasele albumile "Taevalaed" saanud mõtisklused on hilisemad. Ta tunnistas, et kuna Salvador Sobraliga kohtumine ja koos esinemine andis talle nii palju inspiratsiooni, on ta hakanud nokitsema juba uue albumi kallal.

"See on siht ja uue albumiga on uued eesmärgid – keskenduda seekord pikemaajalisemale protsessile, näiteks salvestamise puhul. Selle poole ma praegu püüdlen."