Sinijärve raamatusoovitused: Hollandi krimikirjandusest immuunsüsteemini

Philipp Dettmer "Immuunsus. Sissevaade salapärasesse süsteemi, mis hoiab inimest elus" (Postimees Kirjastus)

Tõlkinud Tiina Randus

Pole ime, et see raamat üle maailma suurtel kiirustel ja hulgakaupa müünud on. Tegelikult inimesed ju tahavad uusi asju teada saada, ilma uudishimuta poleks meid olemaski. Ja ilmselgelt ei taha paljud piirduda mõne kahtlase veebis ilmunud lõigukesega "sõltumatutelt teadlastelt", ent nö süvateaduslike uurimuste läbimiseks puuduvad nii vunk kui väljaõpe. Siinkohal tuleb mängu populaarteadus.

Populaarteaduse kõrgel tasemel kirja panemine on üks raskemaid kirjanduse alaliike üleüldse. Kui luules või ilukirjanduses laiemalt on autori vabadus kohati lausa täielik (ja kui keegi ei loe, siis lohutab autor end mõttega, et ta on oma ajast ees ning tema geeniust ei mõisteta, siis populaarteaduses nii ei saa.) Populaarteadusel, mida ei loeta, poleks lihtsalt vähimatki mõtet.

Immuunsusest ja immuunsüsteemist on ilmselt kõik vähemalt midagigi kuulnud. Ent vaevalt olete varem niisuguse teosega kohtunud. Ta on kirjutet vaat et kõrgkirjanduse tasemel, samas põnevikulise hoo ja minekuga ning õnneks ka asjatundlikult. Osaval käel teemadeks jaotatuna, väga veenva pildimaterjaliga ning sealjuures hea huumorimeelega. Mu isiklikeks lemmikuiks on arusaadavalt peatükid "Maailma suurim raamatukogu" ja "Maitsvate retseptorite retseptid", aga kindlasti on neid, kes eelistavad lugeda meistermõrvaritest või sookuningriigist. Vaimukatest võrdlustest Dettmeril puudust ei tule. Ja nii jõuabki immuunsuskauge inimene immuunsushuvini. Äkki saab isegi juba natuke asjast arugi. Puhta uudishimu ja lugemislusti najal. Võib-olla aasta parim aimeraamat.

Herman Koch "Siseõu" (Pegasus)

Hollandi keelest tõlkinud Kaari Antzon

See on nagu mitu-ühes-raamat, kus põimitakse kokku palju lugusid, millest osad on jo valmis kirjutet ja teised alles loomisel. Jah, krimipõnevikuline element on siin kahtlemata olemas, aga kirjanduse telgitagustest ja inimsuhetest ja paljust muust on vist rohkemgi. Tulemus maksab ette võtta väga mitut masti maitsetega inimestel, oma tera ja mitu uut kaevavad siit välja kõik. No peaaegu kõik.

Autori eelmine eesti keelde tõlgitud raamat, Kochi maailmakuulsaks teinud "Õhtusöök" jäi mul kuidagi meelepildist välja – eks tuleb viga parandada, milleks siis raamatukogud olemas on. Hollandi kirjandusega kohtumine on üldse senini positiivseid elamusi pakkunud. Kochi mitmekülgne vaade maailma ootamatusi täis kaleidoskoobile jätkab sed rida ning teenib sooja soovituse. Kohe hea meel on, kui üks raamat sugugi igav ei ole!