X!

Sinijärve raamatusoovitused: Anneli Fichteliusi "Rannarahva" romaanisari on mõnes mõttes tammsaarelik

Kirjandus
Anneli Fichtelius „Orelimängija tütar“ ja „Reederi naine“
Anneli Fichtelius „Orelimängija tütar“ ja „Reederi naine“ Autor/allikas: Rahva Raamat
Kirjandus

Rahvusraamatukogu kultuurinõuniku Karl Martin Sinijärve seekordsete raamatusoovituste hulka mahtusid nii Erik Abneri "Eesti kivistised" kui ka Anneli Fichteliuse "Rannarahva" romaanisarja kaks teost.

Erik Abner "Eesti kivistised. Algaja fossiiliküti abiline" (Argo)

Kui räägitakse ajaloost, peetakse üldjuhul silmas inimajalugu. Ja sellegi puhul toda kõige uuemat otsa, millest on säilinud üleskirjutisi. Kogu elurikka ajajoonega võrreldes on inimene koos oma lühikese looga siiski ülimalt noor liik. Õnneks liik, kes mõistab huvi tunda asjade ja olevuste vastu, kes tegutsesid me koduplaneedil hulk aega enne inimest. Veel parem, et suur osa tost esiajaloost on ajaloo enese poolt sõna otseses mõttes kivisse raiutud. Ja fossiilide kujul hea õnne korral lihtsalt maast leida.

Kuidas see leidmine käib ja kuidas kivistised kõnelema panna, sellest Erik Abneri raamat räägibki. Väga põnevalt, ohtrate piltide ja joonistega. Ning mõnusa Eesti-kesksusega. Kui kogu maailma kivistised ette võtta, siis ühest raamatust ei piisaks, tarvis läheks tervet raamatukogu. Aga alustuseks on see siin suurepärane, pole ime, et kaunis kiiresti teise trükini jõuti (teised trükid on alati veel grammi võrra huvitavamad, eriti kui nad on parandet ja täiendet). Mulle eriti ei meeldi sõna "populaarteadus", aga "Eesti kivistised" on vaieldamatult üks vahvamaid populaarteaduslikke teoseid viimastel aastatel. Võetagu kaasa, mindagu kivistisejahile – kuniks veel suve on.

Anneli Fichtelius "Orelimängija tütar" ja "Reederi naine" (Rahva Raamat)

Anneli Fichteliuse "Rannarahva" romaanisari on teise eestikeelse raamatuni jõudnud. Võib söakalt soovitada ning kukkuda kolmandat osa ootama. Sest tõesti on hästi ja haaravalt kirjutatud raamatud. Põhjalikud romaanid, päris romaanid. Isegi kui eestirootslaste eluolu tunamineva sajandi tagumises ja mineva sajandi edumises pooles ei juhtu olema teema, millele liiga sageli mõeldud, siis väärt kirjanduse lugemine on teadagi puhas nauding ning ausalt öeldes saab tublisti targemaks ka. Täiesti mastaapne teos. Mõnes mõttes tammsaarelik, seda ka ajastu poolest, ja teises mõttes igati tänapäevane.

Jah, on meil siin mõned väga pika ajalooga rahvakillud olnud, kes tänaseks sisuliselt kadunud. Vähemalt Eestist. Baltisakslastest teame ehk enam, eestirootslastest mõnevõrra vähem. Aga võiks. Pikka aega olid nad Eesti elu loomupärane osa, nüüd vaid killuke minevikust. Siiski – miks mitte ka tulevikust? Tulevik on meie teha ning mida rohkem vanu asju meelde tuletame, seda teravama silmaga suudame uusi ette näha. Väga meeldiv lugemiselamus pealekauba.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:20

Kalamaja suveteater toob publiku ette kriminaalsed kolelood

14:17

Pildid: Uue Kunsti Muuseumis avati Harkivis tegutseva kunstistuudio väljapanek

13:51

Eesti lühifilm "Surm on raskem kui murtud süda" pälvis Hollywoodi lühifilmide festivalil tunnustuse

13:47

Uue muusika reede: Heleza, Maarja Nuut, Frankie Animal, Troye Sivan, Jungle jt

12:32

Dirigent Maria Seletskaja: sotsiaalselt olen kahe maailma vahel

10:58

Ööklubis Hall toimub üheksandat korda festival Dark Side of the Moon

10:53

Sinijärve raamatusoovitused: Anneli Fichteliusi "Rannarahva" romaanisari on mõnes mõttes tammsaarelik

09:51

Keelesäuts. Kes ei tööta, see ei söö

09:00

Lavakast lavale | Erik Hermaküla

13.08

Galerii: Nõmmel avati animalavastaja Natalia Mirzoyani isikunäitus

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13.08

Arvustus. The Cure pani tihedale kontserdisuvele võimsa punkti

12.08

Arvustus. Elegantse Eino Baskini sakiline kardiogramm

09:00

Lavakast lavale | Erik Hermaküla

13:47

Uue muusika reede: Heleza, Maarja Nuut, Frankie Animal, Troye Sivan, Jungle jt

12.08

Eesti keeles ilmus Itaalia verismi tippteos "Perekond Malavoglia"

13.08

Pildid: Kastellaanimaja galeriis avati naiskunstnike rühmituse Fööniks ühisnäitus

10.08

Augustis toimub neljandat korda Kristjan Järvi elamusfestival Meelte Videvik

10:58

Ööklubis Hall toimub üheksandat korda festival Dark Side of the Moon

09:51

Keelesäuts. Kes ei tööta, see ei söö

13.08

Piret Jaaks: praegu on naiskirjanduse õitseaeg

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo