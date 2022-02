ETV2 maailmakino filmid avavad veebruari kolmapäevadel noorte maailma

ETV2 toob veebruari kolmapäevadel kell 21.30 vaatajate ette neli mängufilmi, mis avavad noorte maailma läbi huumori ja draama. Neist kolm filmi jõuavad tele-ekraanile esmakordselt, kõiki filme saab järele vaadata Jupiteri noortekanalist IO.

"Kompud" ("Dolcissime", Itaalia 2019)

Režissöör: Francesco Ghiaccio

Eetris 2. veebruaril kell 21.30 ETV2-s

Komöödia kolmest teismelisest sõbrannast, kes maadlevad ülekaalulisusega. Mariagrazial on keeruline suhe endisest sportlasest emaga, Chiara ei julge jagada postitusi oma pildiga, Letizia on muusikaliselt andekas, aga häbeneb esineda... Sõbrannade elu saab uue suuna, kui kooli sünkroonujumise võistkonna kapten, kaunis ja populaare Alice, hakkab kaalukat kolmikut salaja basseinis treenima.

"Biidid" ("Beats", Inglise 2019)

Režissöör: Brian Welsh

Eetris 9. veebruaril kell 21.30 ETV2-s

Hoogne mängufilm viib Šotimaale aastasse 1994, kus just sel ajal võeti vastu kriminaalseadus, mis keelas kogu Inglismaal välireivide toimumise. Seadusemuudatus tõi kaasa noorte protestid ja just nende sündmuste keskele satuvad filmi peategelased Johnno (Cristian Ortega) ja Spanner (Lorn Macdonald). Noormehed, keda ühendab kirglik armastus muusika vastu ja sügav sõprus. Johnno perekond eelistab, et ta probleemse Spanneriga ei suhtleks, kuid sõprus on tugev jõud ja selle vastu vanemad ei saa. Noormehed võtavad üheskoos ette metsiku teekonna illegaalsele reivile, millest kujuneb märgilise tähendusega sündmus noorte elus.

"Paradiisimäed" ("Paradise Hills", Hispaania, USA 2019)

Režissöör: Alice Waddington

Eetris 16. veebruaril kell 21.30 ETV2-s

Visuaalselt lopsakas fantaasiafilm, mis viib tulevikku, kus inimkond on jagunenud ülem -ja alamkihiks. Uma (Emma Roberts) on ülemkihti kuuluv noor naine, kellele on välja vaadatud seisusekohane peig. Uma on aga abielu vastu, tema süda kuulub hoopis alamkihist pärit Markusele (Jeremy Irvine). Ühel hommikul ärkab Uma idüllilisel saarel, kõrgklassi neidudele mõeldud koolis, kus kasvandikest vormitakse veatuid inimesi. Koolijuhataja hakkab Umat uuesti tõrjutud abieluplaaniga kimbutama, ja mõistagi varjavad näiliselt kena kooli seinad sünget saladust.

"Eeden" ("Eden", Soome 2020)

Režissöör: Ulla Heikkilä

Eetris 23. veebruaril kell 21.30 ETV2-s

Nädalapikkune leerilaager keset kaunist suve toob kokku enesekindla priimuse Aliisa, seltskonnas tähelepanu keskpunktis oleva Jenna ning vaikse ja tundliku Panu, kes kõik seisavad silmitsi iseendi ning teistega. Noorte vanemad on eemal ja tegelevad peo korraldamisega. Noori mõjutab agar noor preester Tiina. Kõik ei soovi mängida samade reeglite järgi ja vaga laagritunne on vaid soovunelm. Kelle sõna