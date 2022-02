Video. Kirjanduslik kolmapäev: Sei Shōnagoni "Padjamärkmed"

Anna-Liisa Eller esitas vestlusõhtul kandlel jaapani kotomängust inspireeritud muusikapalasid ja kõlas katkend Helena Tulve 2014. aastal salvestatud kammerooperist "It Is Getting So Dark".

Hiljuti Tallinna ülikooli kirjastuselt eesti keeles ilmunud Sei Shōnagoni (u 966–1025) "Padjamärkmed" ("Makura no sōshi") on Jaapani õukonna kõrgkultuuri kuuluv Heiani ajastust (794–1192) pärit proosateos, mis on kirjutatud zuihitsu ("pintslile järgnedes") stiilis ja kujutab endast kollaaži jõudehetkedel kirja pandud tekstidest – mitmesugustest loeteludest, mõtisklustest ja päevikukatkenditest.

Tuhandeaastasele vanusele vaatamata on tekst asjakohane ka tänapäeval, millest annavad tunnistust Sei Shōnagonist inspireeritud teosed, nagu Peter Greenaway "Pillow Book" (1996) ja Helena Tulve sama pealkirjaga kammerooper (2004).