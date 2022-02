Fotograaf Paola Suhonen: mind veetleb piltide ebatäiuslikkus

Näituse pildisari on üles võetud Tennessees mõni aasta tagasi. Suhonen kasutas ajatu, lüürilise efekti saavutamiseks foto keskformaati. Mõned pildid jäädvustas ta ka märgplaat-kolloodium-fotona, kus ühe pildi valmimiseks kulub vähemalt kümme minutit. Suhonen ütles, et teda on alati köitnud ühelt poolt aeglane fotograafia, teisalt ka noorusega kaasnev vabadusetunne. Piltidel üles võetud noored leidis fotograaf Nashville'is.

"Kui minna maakohtadesse, on see üpris tüüpiline vaade, eriti otsima ei peagi, seal on veel selliseid külasid ja paikkondi, kus aeg on peaaegu et peatunud 1950. aastatesse. Vanad autod, autoparandused, motellid - selline maantee-esteetika, mida me tunnemegi eelkõige indie-filmidest, see on seal tavaline argipäev ja tugevalt tunda," rääkis Suhonen.

"Mind veetleb selline teatud ebatäiuslikkus, kui pildid on liiga täiuslikuks lihvitud või liiga teravad, kaob neist elu maitse, õrnus ja karedus, mis ju tegelikult kuulub elu juurde," lisas fotograaf.