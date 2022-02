Berliini filmifestivali võitis Carla Simoni "Alcarras"

Võistlusprogrammi žüriisse kuulusid žürii esimees, USA-India filmirežissöör, -stsenarist ja -produtsent M. Night Shyamalan, Brasiilia filmilavastaja Karim Aïnouz, produtsent Saïd Ben Saïd, Saksa filmilavastaja ja stsenarist Anne Zohra Berrached, Zimbabwe filmilavastaja Tsitsi Dangarembga, Oscarile nomineeritud filmi "Drive My Car" lavastaja Ryûsuke Hamaguchi ja näitleja Connie Nielsen.

VÕITJAD

Parima filmi auhind Kuldkaru

"Alcarras" lavastaja Carla Simon

Žürii peapreemia Hõbekaru

"The Novelist's Film" lavastaja Hong Sang-soo

Parima režissööri Hõbekaru

"Robe of Gems" direktor Natalia López Gallardo

Parima režissööri Hõbekaru

Claire Denis, "Both Sides of the Blade"

Parima peaosatäitja Hõbekaru

Meltem Kaptan, "Rabiye Kurnaz vs George W Bush"

Parima kõrvalosatäitja Hõbekaru

Laura Basuki, "Before Now & Then"

Parima stsenaariumi Hõbekaru

Andreas Dresen, "Rabiye Kurnaz vs George W Bush"

Parima kunstnikutöö Hõbekaru

Rithy Pahn, "Everything Will Be OK"

Žürii eriauhind

"A Piece of Sky", lav Michael Koch

Kõrvalprogrammi "Encounters" võitjad

Parim film

"Mutzenbacher", lavastaja Ruth Beckermann

Parim režissöör

Cyril Schäublin, "Unrest"

Žürii eriauhind

"À Vendredi, Robinson", lavastaja Mitra Farahani

Võitjad dokumentaalfilmide kategoorias

Parim dokumentaalfilm

"Myanmar Diaries", lavastaja Myanmar Collective

Eriauhind

"No U-Turn", lavastaja Ike Nnaebue

Parim täispikk debüütfilm

"Sonne", lavastaja Kurdwin Ayub

Festival toimub tänavu 10. veebruarist 20. veebruarini.