Piret Rauk: teenetemärki saades mõtled, et kas ma olen nüüd nii vana

"Mulle helistas Kadi raadiost Tõnis Kipper ja õnnitles, ma ei saanud hästi aru, mille puhul ta mind õnnitleb ja mõtlesin, et ta teeb nalja," ütles Piret Rauk ja lisas, et lõpuks hakkas Tõnis naerma. "Ma käitusin vist täiesti ebaadekvaatselt."

Rauk sõnas, et tunded on äärmiselt segased, aga ta on ülimalt tänulik. "Tänulikkus teeb alati alandlikuks ja mõtled siis, et kas ma olen nüüd nii vana," mainis ta ja lisas, et see on tema jaoks nii suur asi. "Minu sünniaasta on 1970, ma olen olnud nii pioneer kui ka kommunistlik noor ning kui ma läksin 11. klassis oma lõpueksamit tegema, siis naabrimajal lehvis sinimustvalge lipp, mille peale ma istusin maha ja olin täiesti rabatud."

"Minu mälu ulatub sellesse aega, et sellist tunnustust saades on see täiesti erakordne," tõdes ta ja lisas, et seda ta ei oska arvata, mille eest teda täpselt tunnustati. "Ma ei tea isegi seda, kas keegi esitas mind sellele tunnustusele, ma ei oska seda öelda, ma olen väga segaduses."

Kuressaare teater tähistas just suurelt Juhan Smuuli 100. sünniaastapäeva: lavale jõudis lavastus "Lea" ning toimus ka juubelikonverents. "Kõik on väga hästi, see annab lootust, et asjad ja ajad lähevad paremaks," ütles ta ja lisas, et nende trupp on juba lausa neljaliikmeline. "Loodame, et trupp läheb veel suuremaks ja teatrit on veel rohkem."

"Järgmiseks võtame ette suvelavastuse, selle loo tööpealkiri on "Viikingite veri" ja selle toob lavale Tiit Palu, täpsemalt ei oska veel öelda, sest meie proovid algavad kevadel," ütles ta ja lisas, et suvelavastust mängitakse sel aastal Asva viikingikülas.