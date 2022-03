Vanemuise teatris esitletakse Tiit Palu näidendite raamatut

Tiit Palu sõnul on oluline näidendid raamatusse talletada, sest teater on kaduv kunst.

"Lavastuste eluiga on paar hooaega, neist jäävad mälestused. Raamatus saab talletada teatritekste, nii jäävad nad teatrihuvilistele kättesaadavaks. Olen alati kirjutanud näidendeid kindlatele näitlejatele mõeldes, nii on need tekstid ka osa Vanemuise teatri ja näitlejate loomingulisest teekonnast," rääkis Palu.

Raamatu kolmest näidendist kahte on Vanemuise teatris varem mängitud. Autori käe all on publiku ette jõudnud "Põlenud mägi", mis räägib mälust ja raamatutega seonduvast, ja "Medeia", mis on omanäoline versioon tuntud antiikmüüdist. "Need tekstid pole seotud aktuaalsete päevateemadega, seepärast võib neid lugeda ja lavastada ka tulevikus," tõdes Palu.

Kolmas näidend, suhtedraama "Lugusid loomadest", on saanud Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistlusel preemia, kuid on seni veel lavastamata.

Näidendikogumiku illustreerimisel on kasutatud Vanemuise teatri lavastuste fotosid. Raamatu kujundas Katrin Kelpman ning toimetas Anu Tonts.