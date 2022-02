Tiit Palu toob Vanemuise lavale "Vennad Lõvisüdamed": tähtis on sõprus

"Vennad Lõvisüdamed" räägib kahest väikesest poisist, kes siit ilmast vara lahkuma on sunnitud ning jätkavad oma seiklusi teistes maailmades. Lisaks puudutavale materjalile otsustas Vanemuine just selle näidendi kasuks seetõttu, et majas olid olemas sobivad näitlejad peaosalisi kehastama.

"Meil on nüüd olemas need näitlejad – Oskar Seeman ja Kaarel Pogga – sest mitte igaüks ei saa neid vendi mängida," tõdes Tiit Palu, kelle sõnul on tähtis, et peategelasi kehastaks just noored.

"Siin on kõike. On möllu, seiklust ja ka sügavust, et see algab traagilise sündmusega ja loodetavasti see põhjendab ära kõik järgneva. Pigem on siin seda teispoolsuse teemat ja kuidas seda lastele, kes teispoolsusele mõtlevad, seda mitte nii hirmutavaks teha," rääkis Karli osatäitja Oskar Seeman.

Palu sõnul juhib lavastus tähelepanu sõprusele ja headusele. "Tähtis on hoida üksteist, tähtis on sõprus, kokkuhoidmine ja headuse eest väljas olemine."

Koroona ja muud viirused on lavastuste väljatoomise teatritele omajagu keeruliseks muutnud ja ka Vanemuises tuleb lavastajal ajutiselt ise lavale astuda.

"Vahepeal ma mängisin kahe näitleja rolle, täna olen Huberti rollis ja esietendusel ka, aga muidu on ikka osad jaotunud nii, et näitlejad mängivad."