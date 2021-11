Galerii: Vanemuises tehti algust lavastuse "Vennad Lõvisüdamed" proovidega

Lavastuse nimitegelasi mängivad Vanemuise teatri noored näitlejad Oskar Seeman ja Kaarel Pogga. Publiku ette jõuab lavastus 2022. aasta veebruaris.

"Vennad Lõvisüdamed" on Astrid Lindgreni loomingus erilisel kohal oma tõsiste teemadega. Selles loos on ka palju lootust ja seiklusi, mille saame Vanemuise teatri suure lava võimalusi kasutades võimsalt publikuni tuua," ütles lavastaja Tiit Palu.

"Vendade Lõvisüdamete" lugu algab vendade Karli ja Joonatani kodust ning rullub läbi fantaasiamaailmade. "Vennad peavad asuma lahingusse kurjuse vastu ning päästavad sellega nii Kibuvitsaoru rahva kui iseendki. Lindgreni jutustuse idee on selles, et igal su teol on tagajärg ja kõik sõltub sinust endast," rääkis Palu.

"Vennad Lõvisüdamed" toovad lavale näitlejad Oskar Seeman, Kaarel Pogga, Maarja Johanna Mägi, Priit Strandberg, Jaanus Tepomees, Veiko Porkanen, Ken Rüütel, Jüri Lumiste ja Meelis Hansing.

Astrid Lindgreni jutustuse on dramatiseerinud Staffan Götestam ja tõlkinud Vladimir Beekman. Lavastuse kunstnik on Maarja Meeru, muusika ja heliefektide autor Ardo Ran Varres, laulusõnade autor Aapo Ilves, videokunstnik Juho Porila ja valguskunstnik Tõnis Järs.

Lavastuses kõlavad laulud Peeter Tooma ja Liisi Koiksoni esituses.

"Vennad Lõvisüdamed" esietendus toimub Vanemuise teatri suures majas 5. veebruaril 2022.