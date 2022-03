Kersti Kreismann: kui keegi hakkab laval soleerima, siis see häirib mind

"Solisti" lavastaja Kersti Heinloo kirjutas näidendi just Kreismannile mõeldes. Näitleja tõdes, et kui sellest esimest korda kuulis, oli ta hämmingus. "See algus oli minu jaoks väga vaevaline," mainis Kreismann, kelle sõnul tundus pianist Käbi Laretei kujutamine talle vastutusrikas ülesanne. "Ta oli nii silmapaistev naine," kirjeldas Kreismann Lareteid.

"Solisti" ette valmistades töötas Kreismann Laretei elu ja loomingu kallal veelgi enam. "See teema haaras mind järjest rohkem," tõdes ta ja lisas, et Laretei elu viis ka näitlejat mõttele, kui keeruline on leida tasakaal töö ja eraelu vahel. "Hästi põnev teema ühele naisnäitlejale."

Nii heidab lavastus pilgu Laretei suhetele oma lähedastega, eelkõige on tähelepanu keskpunktis naislooja eluvalikud karjääri ja laste vahel. "Minu meelest on hea, et oli selline Käbi Laretei. Kõigi oma vigade ja voorustega ja imeline naine igal juhul!" on Kreismann seisukohal.

Kreismann peab ennast traditsioonilise teatri austajaks. Küll aga leiab ta, et teatrilaval soleerides ei tohiks näitleja teisi kolleege unustada ning nendest lavalt nii-öelda üle sõita. "Kui keegi hakkab laval soleerima, siis see häirib mind," ütles näitleja.

Kreismann tõdes, et näitlejana alustab ta iga rolli õppimist justkui valgelt lehelt, ent üheks erakordsemaks ülesastumiseks peab ta proua Alvingu rolli Henrik Ibseni "Kummitustes". Kahjuks jäid mitmete asjaolude tõttu paljud proovid ära ning Kreismanni pidi lavale astuma praktiliselt ilma läbimänguta.

"Ma ei teadnud, mis juhtuma hakkab," meenutas Kreismann esietendust. Hoolimata tühistatud proovidest suutis Kreismann end ületada ja publikule tõestada. Lisaks pälvis ta sama rolli eest ka parima naisosatäitja preemia.

"See on minu näitlejakarjääris üks olulisemaid võite ja saavutusi," ütles Kreismann, kelle sõnul olid talle toeks ka kolleegid.

Küll aga leiab näitleja, et nii tema kui ka vaataja ei saa Käbi Lareteist mõelda ilma teatrilavastaja Ingmar Bergmanita, kes oli ka Laretei abikaasa.

"Ingmar Bergman kui mees, kui geenius, kui looja, on mind väga huvitanud ja puudutanud," rääkis Kreismann. Ehkki Bergmann mängib Laretei elus märkimisväärset rolli, ei keskendu "Solist" kuigi palju Bergmannile, vaid fookus on ikkagi naisloojal ja tema valikutel ning läbielamistel.

Lisaks Kreismannile astuvad lavale ka näitleja Märten Metsaviir ja pianist Kirke Karja.