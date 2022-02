Käbi Laretei elul põhinev lavastus keskendub valikule karjääri ja laste vahel

18-aastane Käbi Laretei oli sunnitud sõja puhkedes katkestama õpingud Tallinna konservatooriumis ning pages koos perega Rootsi. Eluraskuste kiuste sai temast tipp-pianist, kes mängis Euroopa ja Põhja-Ameerika suurimatel lavadel. Kogu tema tähesära varjutas aga elukestev konflikt.

"Olles ise ka naiskunstnik ja looja, siis Käbi elulugu on ikkagi suurepärane materjal just nende valikute koha pealt, kui sul on naine, lapsed, kodukohustused ja igal valikul on oma hind," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" lavastaja Kersti Heinloo. "Kogu Käbi elu paneb meid selle peale mõtlema."

Heinloo sõnul on üritanud nad just sisse tuua ema ja poja suhet ja poja puudust oma ema kohalolust. Samas olen palju mõelnud, et kui sa loobud lõpuks oma teekonnast või karjäärist, siis lapsed üldjuhul ei ütle hiljem, et aitäh, et sa loobusid," lisas ta.

Laval saavad kokku Draamateatri Kesti Kreismann, pianist Kirke Karja ja Märten Metsaviir, kes kehastab kõiki mehi Käbi Laretei elus, sealhulgas ka maailmakuulsat lavastajat Ingmar Bergmanit ning nende poega.

Käbi Lareteid kehastav Kersti Kreismann imetleb oma tegelaskuju kui vägevat naist täis elujõudu ja seksapiili.

"Ta oli meeletult intelligentne, andekas, tark ja sealt nurga tagant juba paistab konflikt. Ta oli ka maksimalist, ja see, et ta ei suutnud enda meelest end täielikult pianistina, emana, pereinimesena jne realiseerida, sealt tuli konflikt, mis oli väga tugev. Ta võis seda küll peita ja alla suruda, aga see oli temas olemas."

Lavateksti kirjutas Käbi Laretei autobiograafiliste raamatute põhjal dramaturg Mehis Pihla.