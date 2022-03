Tartusse jõuab valik Pärnu filmifestivali kavast

Vaatajate ette jõuavad Hugo Zempi "Harmooniline kõrilaul", Koert Davise "Viimased sõnad", Mark Soosaare "Emavene", Rainer Sputhi "Kõneldes lindude ja kaladega", Theodor Lutsu "Ruhnu", Liivo Niglas "Keelepäästja". Filmide vahel toimuvaid arutelusid juhib Mark Soosaar, kellega tulevad vestlema Eva Liina Asu-Garcia ja skandinavistika tudengid ning akadeemik Karl Pajusalu, võimalusel ka "Keelepäästja" loojad Liivo Niglas ning Indrek Park.

Pärnu Filmifestivali korraldaja Mark Soosaar usub, et inimkonna ellujäämiseks on vaja muuta infovahetus võimalikult tõe- ja teaduspõhiseks. "Kuna umbes 80 protsenti infost tuleb meie ajju läbi silmade ja teisel kohal on kuulmine, siis on audiovisuaalsel keelel ülisuur tähtsus. Seda tuleb õppida kaameraga kirjutama ning filmisaalis oma silma ning kõrvaga lugema."

Teadus kasutab mõisteid, kunst kujundeid. Kas need elemendid võiks ühineda teadusfilmis? Kas teadustöö võiks kasvada kunstiteoseks ning vastupidi? Neile küsimustele mõeldes panidki festivali korraldajad XXXV Pärnu filmifestivali valikkava, mis tipneb kadunud keelte elluäratamisega.

"Eriti põnevat arutelu ootan Theodor Lutsu tummfilmi "Ruhnu" seansi järel. Hiljuti Lidingös helindatud filmis kommenteerivad Steffenssonide pere kolm põlvkonda ekraanil toimuvat ruhnu keeles. Tartu Ülikooli skandinavistid on lubanud tulla katki hammustama pähklit -- kas tegemist on rootsi keele dialektiga või kuuenda skandinaavia keelega?"

Sündmus toimub 12. märtsil kell 12–18 Eesti Rahva Muuseumi Jakob Hurda saalis. Filmide tutvustused leiab ERM-i kodulehelt.