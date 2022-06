ETV2 näitab Pärnu filmifestivali eriprogrammi

Esmaspäevast reedeni näeb kell 21.30 ETV2 ekraanil viit dokumentaalfilmi, mis kõik kandideerivad ka Eesti Rahva Auhinnale. Valitud filme saab lisaks ETV2-le vaadata ERR-I kultuuriportaalis, kus enamik filmid on nähtavad juba enne tele-eetrit. Oma lemmiku poolt saab hääletada nii kultuuriportaalis kui ka filmifestivali avatud hääletusnumbritel.

27. juuni kell 21.30 "Sõda ja puuhobune" (Eesti, Ukraina 2021)

Anatoli Ljutjuk on omal moel Tallinna vanalinna legend – Lääne-Ukrainast pärit mees on rajanud Laboratooriumi tänavale ainulaadse maailma, mille põhituuma moodustab ukraina kultuurikeskus ja kirik. Ligi veerand sajandit tagasi antud mungavande järgi on ta tõotanud luua iga päev midagi head. Tema igapäevasele pühendumisele esitab väljakutse Ukrainas lahvatanud sõda, mida Anatoli ei suuda passiivselt kõrvalt vaadata, vaid ta organiseerib Eestis humanitaarabi ja sõidab otse rindejoonele.

28. juuni kell 21.30 "Armastus tuleb hiljem" ("Love will come later", Šveits 2021)

Samir on kõrvuni armunud tüdrukusse, kes vanemate arvates ei sobi talle abikaasaks. Vastavalt Maroko traditsioonidele valivad noorele mehele naise tema ema ja isa, sest rahva ütluse järgi tuleb kõigepealt abielluda ning armastus tuleb pärast seda.

29. juuni kell 21.30 "Leebed sõdalased" ("Gentle Warriors", Leedu, Eesti 2020)

Mõne aasta eest taastati Leedus sõjaväekohustus meestele. Samal ajal otsustas ka hulk noori naisi vabatahtlikult ajateenistusse minna. Film jälgib üheksa kuu jooksul kolme sellist tüdrukut elamas ja treenimas 600 mehe seas isoleeritud sõjaväebaasis. Üks neist läks sõjaväkke eesmärgiga alustada uut elu, teine –leida armastust, kolmas – tõestada, et on tugev ja suudab kaitsta oma riiki Venemaa võimaliku agressiooni eest. Kõik see juhtus enne, kui Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukraina vastu.

30. juuni kell 21.30 "Pööra end päikese poole" ("Turn your body to the Sun", Holland 2021)

Enneolematu armulugu Eestis elanud neiu ja noore tatarlase vahel. Noormees värvati vägisi punaarmeesse, jooksis koos vlassovlastega üle hitlerlaste poolele, saadeti läänerindele, jooksis üle brittide juurde, kes andsid miljon sõjavangi üle Venemaale. Siberi koonduslaagrist leidis filmi peakangelane kirja teel armastuse, kes elas Tallinnas. Filmi autor Aliona van der Horst rändas koos peategelase tütardega nende isa jälgedel ja lõi haarava linateose.

1. juuli kell 21.30 "Rajalt maha" ("Off the rails", Suurbritannia 2021)

Kui Eestis on noorte hulgas populaarne rulasõit, siis Inglismaal on moodi läinud hoonete katustel liugu laskmine ja tiigrihüpete sooritamine. Kuidas teismelised Rikke Brewer ja tema sõber Aiden Knox parkuuriga hakkama saavad ja miks nad seda kaelamurdvat harrastust naudivad, sellest Peter Day dokumentaal pajatabki. Film jõuab ERR-i kultuuriportaali alles pärast tele-eetrit.

Lisaks toob ETV2 vaatajateni Pärnu filmifestivali lõpetamise ja auhinnatseremoonia. Festivalikava eriprogrammi ETV2s lõpetab dokumentaal "Ärkvel magaja" 2. juulil kell 22.30.

2. juuli kell 22.30 "Ärkvel magaja" ("Le Dormeur éveillé", Belgia 2020)

Harukordne autoportree filmiloojalt, kes põeb kroonilist insomniat ehk unetust. Osava filmiloojana teeb ta vaatajale nähtavaks oma unenägusid. Lisaks kunstilisele väärtusele on filmil ka teaduslik tähendus, sest film ei piirdu ainult unenägudega.