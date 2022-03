Netflix peatab kõik Venemaaga seotud projektid

Voogedastusplatvormil oli tegemisel neli Vene originaalsarja, sealhulgas Dasha Zhuki lavastatud krimitriller, mille võtted juba käisid ja mille Netflix pani nüüd ootele. 1990. aastatel toimuv sari oli Netflixi teine originaalsari "Anna K" järel, mis üles võetud Venemaal, vahendab Variety.

Netflixile lähedane allikas ütles, et ettevõttel on käsil praeguste sündmuste mõju hindamine.

Esmaspäeval teatas Walt Disney Company, et peatab sarnaselt Venemaal kõik kinoesilinastused, sealhulgas Pixari film "Turning Red", mis pidanuks riigis esilinastuma 10. märtsil. Mõni tund pärast Disney teadet peatas Warner Bros. Matt Reeves'i "Batmani" esilinastuse Venemaal.

Mujal filmi- ja teletööstuses on Venemaal keelatud osaleda suurematel festivalidel ja auhinnagaladel. Näiteks Cannes'i filmifestival teatas teisipäeval, et ei võta vastu ühtegi Venemaa delegatsiooni ega osalejaid, kellel on sidemeid Venemaa valitsusega.

Samas pole plaaninud Vene filmitegijaid täielikult boikottida Veneetsia filmifestival, kes ootab jätkuvalt festivalile filme nendelt Vene päritolu tegijatelt, kes on Putini režiimi vastu.