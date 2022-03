Pildid: Solaris galeriis avati Naumovsi, Künnapu ja Kruusmägi ühisnäitus "Jungles"

"Värvikirev floora oli siin ammu enne meid, esimesed taimed hakkasid maapinnal kasvama juba 450 miljonit aastat tagasi," selgitas näituse kuraator Meelis Tammemägi ja lisas, et sõna "Jungle" kõlal on mitmeid tähendusi erinevates keeltes, samuti sümbolina. "Enamasti viitab see millegi metsiku vohamisele, täpsemalt sellele, et taimed võtavad üle mingi ala looduses, džungel muutubki ajas kui tuultes voogav ja vohav aas, nagu universum isegi, pidevas liikumises."

"Antud näituse lõuenditelt vaatab ta vastu paljudes väga erinevates vormides, võib näha, kuidas Brasiilia favelas on putkade labürint võtnud üle mäekülje või pilvelõhkujate meri kunagised New Yorki alad. Džungel peegeldub oma troopilises värvikirevuses suvise Itaalia kaluriküla Burano hoonete fassaadidel ja voogab metsiku kosena meie endi Põhjamaa looduses," selgitas kuraator.

Aleksejs Naumovs on osalenud näitustel alates 1977. aastast. Ta on osalenud ligi 45 grupinäitusel ja avanud 65 isikunäitust Lätis, Rootsis, Saksamaal, Venemaal, Leedus, Eestis, Taanis, Itaalias, USA-s jne. Pärast magistrikraadi saamist Läti kunstiakadeemias jätkas maalikunstnik õpinguid ja liikus kiiresti karjääriredelil kuni 1997. aastal sai temast Läti kunstiakadeemia prorektor ning aastateks 2007-2017 kooli rektor.

Näitus "Jungles" jääb Solaris galeriis avatuks kuni märtsi lõpuni.