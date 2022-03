Kira Jarmõš kirjutas uskumatutest juhtumustest naistekongis

Kira Jarmõši debütromaani ilmus kaks aastat tagasi. Kirjastus Tänapäev avaldas romaani Toomas Kalli tõlkes läinud aasta lõpus.

"Raamat on selles mõttes huvitav, et ilmus Venemaal 26.10.2020 ühes suures Vene kirjastuses AST-is ja allkirjastus oli Corpus ehk tegemist on vastalise osakonnaga, mis sellel kirjastusel on ja selle alt see raamat ilmus," rääkis tõlkija ja ajakirjanik Ilona Martson "Aktuaalsele kaamerale".

Ajakirjaniku haridusega Jarmõs töötas alates 2014. aastast Vene opositsiooniliidri Navalnõi pressisekretärina. Esimest korda määrati talle 2018. aastal viis päeva kartsa seoses Putini-kriitilise Twitteri postitusega.

Martsoni arvates valmis Jarmõši raamat koduarestis olles.

Koos rahumeelsel miitingul kinni peetud peategelase Annaga teeb lugeja läbi lavastatud kohtuistungi ja jõuab arestikambrisse, kus bandiitide ja retside asemel istuvad tavalised naised. Kes juhiloata sõitmise, kes alimentidest kõrvale hiilimise pärast.

Pole teada, kus Kira Jarmõš praegu asub. Küll aga tiirleb sotsiaalmeedias tema video, kus ta pöördub vene naiste poole, paljastades Putini režiimi kuritegusid Ukrainas ning kutsudes neid 8. märtsiks tänavatele meelt avaldama sõja vastu, kus mõttetult hukkuvad nende mehed ja pojad.