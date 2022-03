Tauno Vahter: vene autorite avaldamist täielikult ei lõpetata, aga see väheneb veidi

Tauno Vahter kirjastusest Tänapäev kinnitas ERR-ile, et plaanitust varem ilmub üks ukraina kirjaniku romaan, mis käsitleb sündmusi Donbassi aladel pärast vene vägede varjatud sissetungi 2014. aastal. "Tegu on Ukraina ühe enimtõlgitud autori Anderi Kurkovi raamatu "Hallid mesilased", see on praegu tõlkimisel ja ma usun, et see ilmub hiljemalt sügisel."

Keerulisemaks muutub olukord tänapäeva vene kirjanduse vahendamisega, tunnistas Vahter. "Selliseid vene kirjanikke, keda tuntakse juba nii meil kui ka rahvusvaheliselt, esindavad tavaliselt rahvusvahelised agentuurid, mis ei asu üldse Venemaal, seega avaldamine ilmselt jätkub, samas ma olen ka üsna kindel, et natukene väheneb," ütles ta ja lisas, et suures osas võivad selle taga olla emotsionaalsed põhjused. "Võib olla ka üksikud autoreid, kellega teed lähevad lahku ka poliitiliste väljaütlemiste ja ideoloogiliste põhjuste tõttu."

Vahter ei usu samas, et kellelegi tõmmatakse punast risti peale pelgalt seetõttu, et ta on vene autor. "Nii palju, kui on näha rahvusvaheliste kirjastuste nimekirjadest, siis tunded on sarnased igal pool," ütles ta ja lisas, et vene autorite avaldamist siiski täielikult ei lõpetata.

Pikalt on tehtud plaanid ka Loomingu Raamatukogus. Vene autoreid ei välistata, ütles Loomingu Raamatukogu peatoimetaja Triinu Tamm. "Meil on suvel ilmumas näiteks vene autori Jelena Tšižova romaan "Naiste aeg", mille Ilona Martson on juba ära tõlkinud ja see on praegu toimetamisel," ütles ta.

Nii 2020. kui ka 2021. aastal ilmus Loomingu Raamatukogus ka üks Ukraina autori teos, Tamme sõnul püüavad toimetusega leida veel ukraina kirjandust, mida avaldada. "Viimasel ajal on ukraina kirjandust tõlgitud pigem vähe," mainis ta ja lisas, et neil ei ole plaanis ühtki vene autorit rahvuse tõttu tõrjuda. "Me vaatame ikkagi eelkõige teemade järgi, et pakuks lugejatele huvi ning et oleks ka kirjanduslik kvaliteet."

"Võib-olla just kirjanduse kaudu on meil võimalik üksteisest paremini aru saada ja teatud mõttes leptist otsida," kinnitas Triinu Tamm.