2022. aasta kunstikriitiku stipendiumi laureaat on Aleksander Metsamärt, kelle plaan on avaldada aasta jooksul üks kunstiarvustus nädalas.

Aleksander Metsamärt (1995) on vabakutseline kunstiteadlane, kriitik ja kuraator. Ta on töötanud Kadrioru kunstimuuseumis, Eesti ajaloomuuseumis ja Fotografiskas, lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias (EKA) kunstiteaduse eriala (BA) ning õppinud Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskoolis sepandust (lõpetamata). Praegu õpib ta EKA kunstiteaduse magistrantuuris ja on kriitikuna keskendunud laiapõhisele teemaderingile.

"Vabakutselisena on minu jaoks stipendiumi pälvimine innustav töine tõuge," märkis Metsamärt.

"Kirjutamisplaan saab olema küllaltki lihtne: avaldada aastase ajaühiku jooksul arvustus nädalas. Tempo pole piisav, et ennast kuidagi loominguliselt tühjaks pigistada. Siiski piisav pingutus, et kirjutamismusklit seejuures ikka natuke venitada," selgitas ta.

Protsessist endast valmib ka tehniline dokumentatsioon. "Loodetavasti midagi tantsija venituspäeviku ja automehaaniku diagnostikalehe vahepealset, à la "tegin 6 minutit pöiavenitust – kirjutasin 6000 tähemärki", või "kirjutan liigselt minakogemusest lähtuvalt – diffri vahetusega tuleb vahetada ka poolteljed ja kardaan"," kirjeldas ta.

"Mingis mahus võiks see dokument saada ka avaldatud, aga see on juba karunaha ennatlik jagamine. Olen stipendiumi saamisest väga austatud. Proovin edaspidise tööga tõestada selle vääriline olemist."

Stipendiumi annavad välja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus (KKEK) ja Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing (EKKÜ). Metsamärt valiti välja avalikul konkursil. Komisjoni kuulusid Marika Agu ja Kaarin Kivirähk (KKEK) ning Anu Allas (EKKÜ).

Stipendiumile sai kandideerida Eestis tegutsev või Eesti päritolu kunstikriitik, kes esitas kandideerides tegevuskava. Stipendiumi väljaandjad soosivad kunstikriitika eri vorme ja formaate. Selle eesmärk on Eesti kunstikriitika arendamine, kunsti viimine laiema avalikkuseni ja kunstikriitiku ameti väärtustamine. Stipendium on mõeldud selle saajale motivatsiooniks ja lisatõukeks kriitika kirjutamisel. Töötasu maksavad kriitikule väljaanded, mis tema kirjutisi avaldavad.