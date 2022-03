"Kalevipoeg" jõudis kuue aasta töö tulemusel võru keelde

"See oligi osade kaupa, said tunniga võib-olla lehekülje tõlgitud," rääkis tõlkija Urmas Kalla "Aktuaalsele kaamerale". "Olid head ja tuttavad sõnad võru ja eesti keeles ühtemoodi, aga siis jõudsin mõne värsi juurde, mille juures pool tundi istusin," kirjeldas Kalla, et loomulikkuse ja rütmi leidmine võttis aega.

Võrukeelset väljaannet ilmestavad linoollõike stiilis valmistatud illustratsioonid.

"Meil oli selline kokkulepe, et ma üldse ei vaata varasemaid illustratsioone, mis olid "Kalevipojast" tehtud, et kõik tuleks selline, nagu ta tuleb, ilma eelnevate eeskujudeta," selgitas kunstnik Toomas Kuusing.

"Kalevipojas" leiavad äramainimist Võrumaa erinevad paigad.

Kreutzwald kirjutas selle ju Võru linnas ja tegelikult, kes eepost on lugenud, see teab, et seal on Võrumaad ka mainitud. Seal on juttu Võhandu jõest ja lõpu osas

Kalevipoeg ajab sõpru taga Koivajõe ääres," rääkis Võru Instituudi direktor Rainer Kuuba.