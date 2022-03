"Cervantoorium" paneb kaks näitlejat proovile 17 eri rollis

Diplomitöö idee tekkis Erik Richard Salumäel Jan Kausi kirjandustunnis, lugedes Cervantese teost "Koerte kõnelused".

"Selles lavastuses on võetud alusena ka kõik teised Cervantese novellid ja ka Don Quijote," rääkis Salumäe "Aktuaalsele kaamerale". "Siin on üks põhilugu, keskne narratiiv, mille peategelane on Don Quijote, aga see koosneb väikestest lugudest, kus kohtuvad teised Cervantese tegelased ka."

Vanemuise näitleja Maarja Johanna Mägi ja Rakvere Teatrist tulnud Grete Jürgenson mängivad kahepeale kokku 17 tegelast.

"See on väga suur väljakutse ja väga huvitav väljakutse, see on näitleja treening," märkis Mägi. "Ma tunnen, et olen praegu nii palju erksam näitleja, ka mängides teisi lavastusi, kus mul on ainult üks roll, sest see ajab nii vormi," lisas ta.

"See teeb ka asja hulga lihtsamaks, et ei ole kostüümivahetusi, ei pea kuskil pimedas rapsima omal nööpe kinni. Selles mõttes olen režiirühmale väga tänulik," tõdes Jürgenson.

Tegelasest tegelasse sulades otsivad kaks näitlejat publiku silme all seda Dulcinead, kes vastaks just täna, siin ja praegu kõigi küsimustele, ideaalidele ja ootustele.

"Ka "Don Quijotes" tegeletakse väga palju tõe ja ideaalide teemaga, sellega et mis näib ja mis tegelikult ei ole, seetõttu tundus vormiliselt hea viis näidata, et ka meis inimestena on väga palju erinevaid pilte kui meie ise. Et oleme ise ka erinevates olukordades väga erinevad," selgitas Salumäe.

Ühelt poolt võib lavastust kogeda kahe näitleja vahelise lustliku mänguna, teisalt küsib lavastus suuri sügavaid küsimusi.

"See on suur teema, aga see räägib tõe otsimisest," selgitas Mägi.

Jürgensoni meelest räägib lugu intensiivselt sellest, kuidas kell 19 õhtul saavad inimesed ühes ruumis kokku, ja õhust ning sellest, mis siis juhtuma hakkab. "See käib küll iga lavastuse kohta, aga selle lavastuse puhul on see intensiivistunud."