Galerii ja video: Martin Buschmanni fotonäitus viib moeetenduse lava taha

Näitusele valitud fotod esitavad küsimusi endaksjäämise ja ühiskonna seatud rollide kohta. Taustaks moeetenduste eel valitsev ettevalmistussagin.

"Kui kümme aastat tagasi ei olnud moeajakirjades väga popp näidata lavatagust elu, siis mida aasta edasi, seda enam kandub rõhk sellele, mis toimub lava taga ja eks see sõltub ka agentuuridest. Küsimus on selles, mis hetke sa peale saad, sest ka neid õpetatakse sellega, et kui sa oled lava taga, pead arvestama, et seal on kaamera," selgitas Buschmann "Aktuaalsele kaamerale".

Näitus on avatud kuni 15. aprillini.