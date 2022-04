Ester Kuntu: saan olla vaatajale vahend tema sügavamal teekonnal

Ester Kuntu tegutseb praegu nii filmi- kui teatrinäitlejana. Filmis kantavat rolli näeme peagi valmivas Rainer Sarneti "Nähtamatus võitluses", mida näitleja nimetab "kung fu komöödiaks". Oma tegelaskuju soovib Kuntu jätta vaataja avastada ega paku rollikirjeldust. Küll aga nimetab näitleja seda filmirolli senistest kõige pöörasemaks, öeldes, et selle taga on ennekõike režissöör ise. "Rainer on täiesti pöörane, ta on vastuoluline, niivõrd eriline - ta on tõeliselt suur kunstnik."

Paralleelselt filmis on Kuntu kanda peaosa peatselt esietenduvas lavastuses, mille kujul on tegemist lavastaja Johan Elmi interpretatsiooniga David Harroweri teosest "Musträstas". Ka seda nimetab Kuntu pööraselt huvitavaks protsessiks ega oska loo sisu sõnades kokku võtta. Näitleja lisab, et ta ei anna hinnanguid materjalile, vaid keskendub sellele, mis on tema võimuses. Arusaam loost tekib igas vaatajas endas. "Teis võib see midagi ehk käivitada, võibolla midagi lõpetada või midagi alustada. Mina saan olla vahend mingisugusel sügavamal teekonnal," sõnas Kuntu.

Teatrietenduse lavastanud Johan Elm ütles, et valitud osatäitjad (Kuntu lavapartner on Hendrik Toompere) on väljakutset pakkuvad näitlejad, fruktid selle sõna kõige paremas mõttes. "Mina ei saa ka ennast lõdvaks lasta," ütles lavastaja muheledes.

Etendatava loo sisu kohta sõnas Elm, et kui elus võivad vahel olukorrad olla must-valged, siis inimesed ei saa kunagi seda olla, me viibime alati hallis alas.