Sveta baaris esineb USA shoegaze-bänd Nothing

2010. aastal kokku tulnud Nothing tutvustab neile omast vaatenurka elule, kus kaootilisus ja küünilisus on võimalused vaadata reaalsusele ausalt otsa. Bänd on kokku välja andnud neli stuudioalbumit, oma viimasega "The Great Dismal" (2020) sukeldub eksistsentsialismi, isolatsiooni, väljasuremisse ja inimloomusesse praegusel radikaalsel ajastul.

Lisaks Nothingule esineb kontserdil ka Soomest pärit, 2014. aastal moodustatud Nyos. Kuigi bändi nimi on tuletatud surmavast järvest, leidub nende muusikas alati positiivsust ja edasiviivat energiat, mida saadavad omapärased kompositsioonid, mis võimaldavad bändil levida kaugemale nii neile kui oma žanrile määratud piiridest ja ootustest.

Uksed avanevad kl 19.00, Nyos alustab kell 20.00, Nothing kell 21.00.

The Great Dismal by Nothing