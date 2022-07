Galerii: ansambel Nothing andis vabaõhukontserdi Uue Loomingu Majas

USA ansambel Nothing andis esmaspäeval vabaõhukontserdi Tallinnas Uue Loomingu Majas.

USA shoegaze-ansambel Nothing esines Tallinnas viimati aprillis ning ansambel sõnas, et nad armusid tookord Tallinnasse niivõrd ära, et otsustasid siia uuesti tulla.

Lisaks Uue Loomingu Majas toimunud kontserdile on ansamblil teisipäeval, 12. juulil kavas veel akustiline kontsert Burger Boxi terrassil.

Nothing on tegutsenud juba kümme aastat ning oma viimast albumit "The Great Dismal" peavad nad seni kõige ambitsioonikamaks projektiks, mis sukeldub eksistentsialismi, isolatsiooni, väljasuremise ja inimloomuse teemadesse.