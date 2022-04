"Kultuuristuudio. Arutelu" püüab jälile saada, milleks on võimelised raamatukogud

"Kultuuristuudio. Arutelu" kuuendas saates on kolmapäeva õhtul vaatluse all raamatukogude aasta. Saatejuht Maarja Vaino püüab koos kultuurisõber Rein Langi ja rahvusraamatukogu teenuste juhi Kristel Veimanniga jälile saada, milleks on teema-aastal võimelised meie raamatukogud.