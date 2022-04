Portishead annab 7-aastase esinemispausi järel Ukraina toetuseks kontserdi

Heategevuskontsert War Child toimub bändi kodulinnas Bristolis ja seda on võimalik vaadata otseülekandes. Lisaks Portisheadile astuvad kuuetunnisel kontserdil üles ka Idles, Billy Nomates, Katy J Pearson, Heavy Lungs ja Wilderman, vahendab Pitchfork.

"Meil on väga hea meel, et saame koostöös suurepärase heategevusorganisatsiooniga War Child toetada Ukraina rahvast, esitades sellel üritusel paar laulu," teatas bänd pressiteates.

1991. aastal moodustatud Portisheadi, kuhu kuuluvad Beth Gibbons, Geoff Barrow ja Adrian Utley, on sageli nimetatud trip hop'i pioneerideks, kuigi bänd ise ei salli, kui nende muusikat selle žanrinimetusega kirjeldatakse. Karjääri jooksul on nad välja andnud kolm albumit: "Dummy" (1994), "Portishead" (1997) ja "Third" (2008).