Luhats: Cinamon kinole ma säravat tulevikku ei ennusta

ERR-i veebikanali Jupiter peatoimetaja Toomas Luhats, kes oli aastaid ka Cinamon Holdingu kommertsdirektor, tõdes, et kuigi Coca-Cola Plaza müümisega MM Groupile tekib Eestis monopol, ei tähenda see veel vaatajatele tingimata midagi halba.

Coca-Cola Plaza müümine tähendab Luhatsi sõnul sisuliselt seda, et Eestis on ainult üks kinokett ehk Apollo. "Meil on Tartus Elektriteater, Tallinnas Artis ja T1 keskuses on Cinamoni kino, aga kinokette kui selliseid on ainult üks, mis tähendab monopoli," ütles ta ja lisas, et teades Apollo Grupi tegevjuhti Ivar Vendelini, siis see ei tähenda Eesti kinokülastajale tingimata midagi halba.

"Küll aga tähendab maailmas monopoli teke seda, et kui keegi soovib kehtestada oma hinnakirja, mis on kõigile siduv, siis tänase 7 euro asemel võib hakata kinopilet ühel hetkel maksma 10 eurot," nentis ta ja rõhutas, et samas ei tasu kuidagi kahtlustada Apollo Gruppi pahatahtlikkuses. "Tegu on ikkagi suurte kinofännidega."

T1 keskuses asuvale Cinamon kinole, kus on ka Eesti ainus IMAX ekraan, Luhats liiga õitsvat ja säravat tulevikku ei näe. "Mina lahkusin Cinamonist kaks ja pool aastat tagasi ja kõik see, mis pärast seda on juhtunud, ei anna põhjust väga suureks optimismiks, arvestades, et nad on kaotanud positsioonid Soomes, Tallinnas, Tartus, võib-olla veel hoiavad positsioone Lätis ja Leedus," ütles ta.

"Ma ei tea, mis saab kino tulevikust, ma olen väga mures, sest koroonaviirus on põhjustanud kinokülastustele väga suurt kahju, kinomaailm sisuliselt pole kaks aastat eksisteerinud," nentis ta ja lisas, et küsimus, kas inimesed hakkavad jälle kinos käima, on nii-öelda mõne miljoni küsimus. "Ma loodan väga, et see läheb edasi, aga samas me näeme igal pool maailmas, et voogedastusteenused muutuvad järjest tugevamaks."