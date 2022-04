Kongo Coca-Cola Plaza müügist: see tuli väga raske südamega

Reedel müüdi seni Coca-Cola Plaza haldamisega tegelenud Kinoplaza OÜ MM Group-ile, mis tähendab seda, et Forum Cinemase kaubamärgi alt liigub Plaza Apollo kinoketi alla. Kino senine omanik Kristjan Kongo usub, et üleminek tehakse võimalikult kiiresti, võimalik, et juba kuu aja jooksul.

Üsna ootamatult lugesime seda, et Eesti kõige legendaarsem kobarkino Coca-Cola Plaza müüdi MM Grupile. Miks nii läks?

See vastus võtaks päris pikalt aega, sest kui me paar kuud tagasi rääkisime, siis ma töötasin selle nimel, et leida investorit kogu Forum Cinemas ketile Baltikumis. Ilmselgelt osutus see protsess ülikeeruliseks, ühtpidi tingis selle koroonaviirusest põhjustatud majanduslik olukord, lõpliku pitseri lõi sellele aga Ukraina sõda, mis peletas ka viimased investorid.

Minul tähtajad kukkusid ja oli vaja mingi otsus teha ja tulemus leida sellele projektile. Nii ma alustasin läbirääkimisi oma kaasomanikuga, et leida kuidagi lahendus kinole.

Kas see otsus tuli kerge südamega? Mingi mõttes jääb sinu grupp nüüd Eesti kinoturust ilma, kuigi Viljandi kino jääb hetkel küll alles.

See otsus tuli väga raske südamega, eks ta on minu jaoks värske teema, sest otsus ei ole kaua aega tagasi tehtud. Ma olen sellega end harjutanud, kas ma olen sellega harjunud, seda ma ei saa veel öelda.

Coca-Cola Plaza on nii minu kui ka paljude klientide jaoks Tallinnas, Eestis ja ka Baltikumis lipulaevakino ja eks jääme edasi kino kliendiks.

Mida see tähendab kliendi jaoks? Millal võetakse maha Coca-Cola Plaza sildid ja sellest saab osa Apollo kinoketist?

See teema on värske, aga kui praegu klient tuleb, siis ta ostab Forum Cinemase pileti ja läheb Forum Cinemase kinno. Meil algas nüüd üleminekuperiood, eks me teavitame kliente, kui midagi nende jaoks muutub, praegu muutusi veel ei ole. Ka koostööpartnerite jaoks pikas perspektiivis partner muutub.

Täna on kõik samamoodi nagu eile: kino on lahti, filmid on eetris, kõik allahindlused lojaalsetele klientidele kehtivad, kõik samad filmid ja piletihinnad. Midagi ei ole muutunud.

Aga mis see ajaline perspektiiv on, millal midagi võib muutuda? Nädal, kuu või aasta?

Ma arvan, et nii meie töötajate kui ka klientide seisukohast tuleb see muutus teha võimalikult ruttu, et ei oleks segast perioodi, kus keegi ei saa täpselt aru, kelle kinno ma tulen ja millist piletihinda ma maksan. Sõltub kindlasti ka tehnilisest tööst, sest on vaja andmebaase tõsta ja tehnilist tööd teha, aga me oleme kuuga valmis selle kliendi jaoks ümber tõstma.

See ei tähenda, et kuu aja pärast peaksid siin olema uued brändid, sest ma usun, et Coca-Cola Plaza jääb endiselt Coca-Cola Plaza kinoks, ta jääb selliseks, nagu ta on. Kui Forum Cinemase bränd muutub mingi teise brändi vastu, see tõenäoliselt juhtub, aga kino jääb ikkagi eraldiseisvaks Tallinna kinoks.

Mida see tähendab Eesti kinoturu jaoks? Möödunud aastal räägiti palju konkurentsiolukorrast, praegusel hetkel ongi nüüd reaalsus see, et meil on ainult üks eraldiseisev kobarkino Cinamon T1, teised on kõik ühe grupi all.

Konkurentsi mõistes, jah, üks suur konkurents kaob turult ära, aga kino ei kao turult ära. Tänases olukorras ma ei tähtsustaks üle seda konkurentsiolukorda, vaid pigem rõhutaks seda, et antud tehing võimaldab Coca-Cola Plazal siin kinoturul eksisteerida, tõenäoliselt saada veel paremaks, viia lõpuni uuendus- ja investeerimisprojektid. Rõhume pigem sellele, et üks tugev kino saab veel tugevamaks.

Samas levitajate jaoks võib see tähendada seda, et üks väga oluline kino Eestis läheb sama omaniku kätte ehk läbirääkimise võimalused lähevad üha keerulisemaks.

Ma ei oska seda kommenteerida, sest me oleme neid tingimusi levitajatega kogu aeg läbi rääkinud ja me teame, et Eesti turul on need tingimused aastaid ja aastakümneid onud paigas ja ma ei näe põhjust, miks levitajad peaksid hakkama neid muutma.

Filmid, mis levitajad toovad, kõik kinod tahavad neid näidata, meil ei ole nii palju filme, et keegi saaks teha meelevaldseid valikuid, et okei, sinu filmi me ei näita ja tema filmi näitame. Meil on Eestis piisavalt palju, võib-olla isegi liiga palju kinosaale, need on vaja täita filmidega, et need oleksid siis täidetud inimestega.

Ma ei näe seda riski, kui keegi hakkaks sellist jõupositsiooni kasutama, siis ta pikas perspektiivis ise hävib.

Ma tulen korra külastajate juurde tagasi. Olen mitmete inimestega ise rääkinud juba sellest, kes kõik on väga mures, kaasa arvatud mina ise Kinoguru kliendistaatuse omanikuna. Mis nüüd kliendi jaoks edasi saab?

Praegu see kliendiprogramm kehtib ja mingil hetkel toimub üleminek, aga see toimub viisil, et ükski klient oma staatust ei kaota. See on tõenäoliselt uue operaatori eesmärk, aga see on kindlasti ka meie eesmärk, kui me seda üleminekuprogrammi läbi viime.

Mida see tähendab Forum Cinemase jaoks? Viljandis te jätkate, samamoodi ka Baltikumis. Kuidas te edasi lähete?

See tehing võimaldab mul keskenduda Leedu turule ja võtta Leedu Forum Cinemase lõplikult üle. Viljandi kino on tubli iseseisev kino, saab väga hästi hakkama, minu eesmärk on, et Viljandi jääks püsima, et ta oleks hoitud, et tugiteenused oleksid kõik olemas.

Pigem ma vaatan kinoturu arengut nii, et Viljandist lõuna poole oleks kinoturg kaetud, seal vahel on ka Läti, millega ma aktiivselt tegelen.