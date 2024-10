Apollo võtab üle Eesti viimase Forum Cinemas kino Viljandis

Kahe saaliga Forum Cinemas Viljandi avas viljandlastele uksed 2017. aasta märtsis.

Forum Cinemase juht Kristjan Kongo sõnas ERR-ile antud kommentaaris, et otsus Forum Cinemas Viljandi MM Grupile maha müüa sündis paar nädalat tagasi. "MM Grupp on olnud aastaid huvitatud selle kino ära ostmisest," märkis ta. "Nad on aeg-ajalt uurinud, mis võimalused on, aga minu huvi on olnud kogu ketile rahastus leida. Aga kuna ajad on rasked – ja tundub, et need rasked ajad jätkuvad mõnda aega –, siis ei olnud enam võimalik Forum Cinemase tegevusele peale maksta ja tuli lahendus leida. Võtsin MM Grupiga ühendust ja pakkusin seda müügiks."

Kongo tõdes, et kinoturg ei ole endiselt pandeemiaeelsele tasemele tõusnud. "Ma ei süüdista loomulikult ainult pandeemiat, kogu see tööstus on natukene muutunud võrreldes sellega, mis see pandeemiaeelsel ajal oli. Eks see sõltub filmide valikust, konkurentsist. Me konkureerime ka kõiksugu muude huvitavate platvormidega," selgitas ta ning lisas, et suurimat probleemi valmistab heade filmide vähesus.

Kristjan Kongo lahkub tehingu järgselt täielikult Eesti kinoärist ning keskendub oma edasisele tegevusele Leedus. Ta märkis, et võrreldes teiste lähiriikidega on Leedu alati kohalikust toodangust rohkem sõltunud.

"Õnneks on olnud Leedus kohalikke filme, ka suurfilme, mis on päris ilusat kassatulu teeninud. See on aidanud Leedul vee peal püsida. Ja mis seal salata, ma näen Leedus perspektiivi. Täna me otsime ka Leedus laienemisvõimalusi. Ma usun, et kui nüüd midagi kardinaalselt ei muutu, uut krahhi ei toimu, on Leedus võimalik päris ilusat kinoäri ajada," sõnas Kongo.

Eesti Forum Cinemase töötajad võtab Kongo sõnul Apollo üle. Forum Cinemas Viljandist saab Apollo kino lähikuudel. "Üleminekuperiood on paar kuud ja muudatused toimuvad järk-järgult. Täna müüb veel pileteid Forum Cinemas ja Forum Cinemase fännid on maja peal. Eks see üleminek võtab aega," selgitas Kongo.

2022. aastal liikus Forum Cinemase alt Apollo ridadesse Coca-Cola Plaza ning Viljandi kino jäi Forum Cinemase viimaseks kinoks Eestis.

Koos Viljandi kinoga on nüüd Apollol Eestis 13 kino.