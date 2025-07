Coca-Cola Plaza kinokompleksist saab uue nimega elamus- ja vabaajakeskus

Uuenduste käigus jääb majja alles 11 saaliga kobarkino, kuid suurema värskenduse on läbinud hoone esimene korrus. Apollo Kino tegevjuht Kadri Ärm sõnas, et otseselt sellist tunnet neil ei tekkinudki, et Coca-Cola Plaza nimest peaks tingimata loobuma.

"Aga faktid ja teod rääkisid uue nime kasuks, kuna alumisele korrusele kolis ka suur Apollo esindusraamatupood lisaks Apollo kinole ja samuti on seal sisse seadnud end ka Apollo Gruppi kuuluvad toitlustusärid, kuna tegu on kõigi Apollo Grupi äridega, siis tundus vägisi, et see maja võtab Apollo nime," selgitas ta.

Viimasel ajal on selle maja esimesel korrusel toimunud suured renoveerimistööd, kuid kinosaalides Ärmi hinnangul lähiajal suuri muudatusi ees ei oota. "Järk-järgult me värskendame saale, aga suuri drastilisi muudatusi plaanis ei ole, kino töötab hästi ja kõik 11 saali on kvaliteetses korras, mistõttu otsest vajadust midagi maha lõhkuda pole," ütles ta.

Endise Coca-Cola Plaza renoveeritud esimene korrus Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Üks sisuline muudatus on endises Coca-Cola Plazas siiski tehtud: hiljuti nimetati üks saal ümber Väärtkinosaaliks. "Me oleme alati pannud programmi väärtfilme, aga tihtipeale lihtsalt mastaabi kinoäri on selline, et kui peale tuleb võimas Hollywoodi magnet, siis väärtfilmid kaovad massi sisse ära, mis tõi sellele mõttele, et kuivõrd Apollo Plazas on nii palju saale, siis võib ühe saali ümber muuta, mille programm oleks edaspidi väärtfilmi toetav."

Kuigi kehvemad suveilmad võiksid Ärmi hinnangul meelitada inimesi kinno, siis on paralleelselt toimumas siiski ka palju muid konkureerivad üritusi. "Aga kinoäri toimib sel suvel paremini kui mullu, sest ilmade kõrval on kino puhul kõige olulisem, et oleks filme, mida inimene tahab vaatama minna," sõnas ta ja lisas, et kuigi suvel ühtki suuremat kodumaist filmi kavas ei ole, siis on mitu hästi müüvat Hollywoodi kassahitti.

Seda, et Eesti kinoäri kiratseks, Apollo Kino tegevjuhi sõnul öelda ei saa. "See vastab tõele, et koroonaeelne periood oli buumiaeg ning seda suuresti tänu võimsatele kodumaistele filmidele nagu "Tõde ja õigus"," rõhutas ta ja lisas, et tulevate filmide kava on päris paljutõotav. "Äriliselt võib öelda, et trend on selgelt positiivne, seega seda ohtu küll ei ole, et Apollo mõne kino peaks kinni panema."