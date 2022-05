Coca-Cola Plaza liigub lõplikult Apollo ridadesse juuni alguses

Kuigi juriidiliselt on Tallinna südalinnas asuv kobarkino Coca-Cola Plaza liikunud juba Apollo Grupi ridadesse, opereerib majas praegusel hetkel veel Forum Cinemas. Apollo kino tegevjuht Kadri Ärm kinnitas, et alates 1. juunist peaks saama osta pileteid juba Apollo Coca-Cola Plaza kinno.

Ärmi sõnul jääb vähemalt esialgu kino nimeks ka juba seni tuttav Coca-Cola Plaza. Kuigi praegu tegutseb majas veel Forum Cinemas, siis 30. ja 31. mail toimub süsteemide ümbertõstmine ja alates 1. juunist saab ilmselt piletit osta juba Apollo kaudu. "Süsteemid suudame me selleks hetkeks ilmselt üle tõsta, aga me anname endale aru, et kõiki valgusreklaame ja suuri majapealseid logosid ei pruugi me selleks hetkeks veel valmis saada."

Praegusel üleminekuperioodil on Apollo teinud ka majas väiksemaid ümberehitusi. "Uuenemas on teisel korrusel asuv nn kinotuba, me värskendame seda, et see oleks uudsem ning sobiks nii sünnipäevadeks ning ka muudeks kogunemisteks," selgitas ta ja lisas, et samuti käib hetkel remont ühes kinosaalis, kuid globaalsete tarneraskuste tõttu võtab kinotoolide kohalejõudmine oodatust kauem aega. "Need on praegu esimesed muutused, aga muudatusi tuleb ilmselt jooksvalt veel."

Tema hinnangul otsitakse praegu ka lahendust, kuidas tuua Apollo ridadesse üle need Forum Cinemase kliendid, kes olid saavutanud lojaalsusprogrammis kõrgema taseme. "Meil on ka oma Apollo lojaalsusprogramm, mille kaudu pakume soodustusi, aga neile Forum Cinemase klientidele, kes olid saavutanud kõrgema staatuse, teeme me tõenäoliselt personaalse pakkumine, et nad ei tunneks, et neid on mingitest kogutud piletitest ilma jäetud," mainis Ärm.

Suur osa Coca-Cola Plaza senisest teenindavast personalist liigub üle Apollo ridadesse. "Valdavalt saime sama personali üle tuua, mõned nn tagatoa positsioonid on Apollo kinos juba täidetud ja nendega tegeleme me personaalselt," selgitas Apollo kino tegevjuht.

Seni Coca-Cola Plazat juhtinud Kristjan Kongo kinnitas ERR-ile, et osa personalist, kes seni nende juures töötas, jätkab tööd Viljandi Centrumi kinoga. "Mõned vastutused mängime ringi ka Baltikumi peale, aga paljude jaoks jääb tööd väheks ja tulevad ka koondamised," mainis ta.