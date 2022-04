Näitus "Puudutuse tüpoloogia" tõstab fotoalbumid kunsti tasemele

Kuraator Peeter Talvistu sõnul tõstab Diana Tamane sellised asjad kunsti tasemele, mis ei ole algselt kunstiks mõeldud, nagu näiteks perekonna fotoalbumid. "Ma naudin kui peenetundeline ta on, ta tõesti nagu kutsub sind mõtisklema, kutsub sind jalutama, kuulama," ütles ta.

"See näitus räägib ka mingitest sotsiaalsetest protsessidest," teatas Talvistu. "Ja see mulle ka alati meeldib, et ta on väga isiklik, aga räägib ka laiemalt, mis meie ühiskonnas toimub praegu," lisas kuraator.

Diana kunstilises koondportrees on kokku nelja põlvakonna naiste lood, mida ta kogus enam kui kümme aastat. Näitus on avatud EKKM-i kolmel korrusel. "Alumisel korrusel on minu vanavanaema, teisel vanaema ja siis minu ema ja mina ka," tutvustas Tamane näituse ülesehitust.