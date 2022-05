Diana Tamane: mu pere on nagu väike ühiskond, mis on mulle kättesaadav

Diana Tamane on Lätis kasvanud kunstnik, kes on juba üle 15 aasta elanud ja töötanud Eestis. Kunstniku praegust tööperioodi on nimetatud näitustemaratoniks, sest tõepoolest, üksteisele ajaliselt lähestikku on avatud kaks näitust, ning veel üks on Tartu kunstimuuseumisse peatselt tulemas. Elektriteatris on ka linastunud Tamane film "Sama taeva all", mis seostub Kogo galerii ekspositsiooniga.

Samas ei ole need näitused vaid avamisaja osas lähestikku, aga ka teema osas – nimelt on kunstniku ekspositsioonide fookuses perekond. Tamane sõnas raadiosaates "Kunstiministeerium", et tema viimase aja looming on olnud nagu kodu otsimine. "Minu pere on nagu väike ühiskond, mis on mulle kättesaadav ja mida saan lihtsasti uurida. Mulle tundub huvitav, et võtan midagi väikest ja see peegeldab midagi suurt," sõnas Diana Tamane.

Eesti kaasaegse kunsti muuseumis avanenud näitusel (kuraatoriks Peeter Talvistu) kontseptualiseerib kunstnik nelja põlvkonda iseenda, oma ema, vanaema ja vanavanaema kaudu. Kõnekaks osutuvad ka erinevused elukeskkondades. "Näiteks tapeedid – need on meie ümber ja see visuaal on hästi dominantne. Näeme, kuidas tapeedid põlvkondadega muuutuvad. Minule meeldib minimalistlik sein, samas minu vanaema ja vanavanaema eelistavad midagi hoopis intensiivsemat. Mina sellises toas kaua olla ei suuda ja see ongi huvitav," rääkis "Puudutuse tüpoloogia" kunstnik.

"Olen märganud, et mida vanem on naine, seda rohkem peegeldub temast tugevust. Mõtlen, et vau, selline naine!"

Seni on Tamane näitustel põhirollis olnud tema naissoost lähedased. Kui EKKM-i näitusel on fookuses kunstniku esiemad, siis Kogo galeriis vaatleb Tamane oma ema lapsepõlvesõbrannat Irinat koos naise ema ja tütrega. "Irina oli mu ema klassiõde ja ta teab mind sünnist saadik."

Tartu näituse "Half-love" (e.k "Poolarmastus") avamise kuupäeva ei ole veel välja hõigatud, küll aga jagas Tamane "Kunstiministeeriumile", et selle keskmes saab olema tema poolõde, keda kunstnik on lausa 13 aastat ehk terve õe elu üles pildistanud.

Tamane ütles, et eksponeerida oma naissoost lähedasi ei ole olnud tema jaoks eraldi eesmärk, samas ei nimeta ta seda valikut ka juhuslikuks. "Minu ema ja isa läksid lahku kui olin väga väike ja minu ümber jäid ainult naised. Aga tõepoolest, naised on huvitavad. Mind paelub just see tsüklilisus, mis tuleb naise keha kaudu hästi esile, see, kuidas naine muutub. Olen märganud, et mida vanem on naine, seda rohkem peegeldub temast tugevust. Mõtlen, et vau, selline naine!"