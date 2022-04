Jazz vallutab linnaruumi ligi 100 aktsiooniga

Linnaruumiprojekt toimub juba 13. korda ning aktsioonid leiavad aset nii tänavatel, liikluskeeristes, lennujaamas, trennisaalides, kaubanduskeskustes, turgudel kui ka mujal.

"Linnaruumiprojektis on sel aastal fookuses just need asukohad, kus inimesed on viimased kaks aastat saanud nautida meelelahutust pigem ekraani vahendusel. Soovime viia elava muusika nendeni ning tuua argipäeva vaheldust ja midagi uut. Linnaruumiprojekti raames toimub sel aastal eri paigus kokku 95 kontserti," kirjeldab programmi koostamise tagamaid linnaruumiprojekti projektijuht Kerli Peetsalu.

Linnaruumiprojekti eesmärk on tuua muusika traditsioonilistest paikadest ebatavalisematesse kohtadesse ning tutvustada seejuures jazzmuusikat ja noori muusikuid. Esmakordselt saab kuulda kontserte lastemuuseumis Miiamilla, Ukraina kultuurikeskuses, rahvusraamatukogu väikeses majas, noortekeskustes üle Eesti ning üle pika aja taas ka riigikogus ja kultuuriministeeriumis.

Jazzkaare kontsert Autor/allikas: Birgit Vaarandi

Samuti külastatakse tänavu inimesi, kes on viimastel aastatel olnud elavast muusikast kõige rohkem eraldatud - jazz hakkab kõlama haiglates, hooldekodudes ning sotsiaal- ja päevakeskustes.

Selleks, et noored saaksid tuttavamaks jazzmuusikaga, viib linnaruumiprojekt koolidesse hariduslikud muusikalised vahetunniüllatused. Lisaks külastatakse lasteaedasid, kus soovitakse lapsi muusikaga inspireerida joonistama ja oma emotsioone seeläbi jäädvustama. Samuti leiavad aset jazzijooga tunnid spordisaalides, lõunakontserdid kohvikutes ja reisijate tervitused nii rongis kui ka bussi- ja lennujaamas.

Projekti raames astuvad üles sellised artistid nagu: Alfa Collective, Frankie Animal ja Marten Kuningas.

Rohkem infot esinejate ja esinemispaikade kohta leiad Jazzkaare kodulehelt.