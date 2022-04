"Üks rohutirts läks kõndima" kutsub teatrisaali Ukraina lapsed

Ernst Enno lasteluulest inspireeritud lavastus "Üks rohutirts läks kõndima" on mõeldud lapse esimeseks teatrielamuseks alates teisest eluaastast. Kuna teksti on lavastuses vähe ja enam mängitakse häälte ja helidega, siis otsustas teater Endla, et seda võiks vaatama kutsuda Ukraina lapsed, kelle kokkupuuted eesti keelega on alles vähesed.

Ärklisaalitäis lapsi elas laval toimuvale kiiresti kaasa. Naerupahvakud kõlasid samades kohtades, kus eesti keelt oskavad lapsedki tavaliselt naeravad.

"Üks põhjus, miks seda lavastust on neil hea vaadata, on see, et ta on rohkem foneetiline – siin on palju loodushääli ja kõike seda," selgitas Rohutirtsu osatäitja Sander Rebane.

"Usun, et need on universaalsed asjad, millest saab aru iga laps, ükskõik millises keeles ta räägib. See on erakordselt tore, et Endla teater üldse selle ette võttis," jätkas ta.

"Kuidagi peab inimesi, kes sellest raskest olukorrast tulevad, aitama ja tekitama neis tunde, et nad on meiega ühes kultuuriruumis. Kultuur on ju kõige parem viis, kuidas inimesed saavad tegelikult osa ühiskonnast, kus nad on," lisas Rebane.