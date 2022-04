Theatrumis esietendub Maarja Kangro romaanil "Klaaslaps" põhinev muusikalavastus

"Kui 2019. aasta kevadsuvel "Klaaslast" lugesin, tekkis kohe äratundmine, et see aines peaks jõudma muusikateatrisse. Kohtumine helilooja Tatjana Kozlova-Johannesega kannustas eemalduma romaani konkreetsest sündmustikust ning tõstma kõike abstraktsemale, üldinimlikule tasandile," selgitas lavastaja Liis Kolle.

"Saime aru, et loome teost l e i n a s t kui niisugusest. Samas kiirustas maailm koroonapalavikku ning meie ettevõtmine liikus edasi kiira-käära, teosammul. Alles produtsent Svea Ideon-Marksi liitumisega sai kõik kindlama suuna ning Theatrum ja Eesti Muusika Päevad võtsid meid oma tiiva alla," jätkas ta.

"Nüüd näeme, et oleme ajaloole järele jõudnud või tema meile ning meie teema - üksikisiku kaotus ja katastroof -- peaks olema mõistetav kõigile. Külmavärinaid tekitav aktuaalsus," leiab Kolle

See teema on ühiskonnas väga vajalik, lisas stsenograaf ja kostüümikunstnik Ann Lumiste. "On palju inimesi, kes elavad enda sees läbi katastroofe ja selle muusikalavastuse teema aitab mõtestada, kuidas inimene peab suhtlema maailmaga olukorras, kus tema jaoks ei ole jäänud enam mitte midagi, isegi sõnu ei ole."

Lavastuse muusika autor on helilooja Tatjana Kozlova-Johannes, libreto autor ja lavastaja Liis Kolle, stsenograaf ja kostüümikunstnik Ann Lumiste, koreograaf Kärt Tõnisson, videokunstnik Sander Põldsaar, valguskunstnik Helvin Kaljula, grimmikunstnik Aimi Etverk, helikujundaja Tammo Sumera ja produtsent Svea Ideon-Marks.

Esitavad Iris Oja (hääl), Kärt Tõnisson (liikumine), Tarmo Johannes (elektroonika, flööt), Theodore Parker (elektroonika, elektrikitarr) ja Ene Nael (spinett, klavikord, heliobjektid).

Lavastus etendub neljal korral: 23., 24., 25. ja 26. aprillil.