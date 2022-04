Luuletaja Silvi-Astrid Mickelini tekstidele kirjutatud laulud said kaante vahele

Enam kui 1000 luuletust kirjutanud ja valiku nendest ka seitsmes luulekogus avaldanud rannarootslase Silvi-Astrid Mickelini luuletuste tekstidele on aastate jooksul kirjutatud ka terve rida laule. Nüüd said 40 nendest lauludest esmakordselt kaante vahele laulikus "Kui sina mind saadad".

Vormsi saarel 1936. aastal sündinud ja hiljem mandrile kolinud Silvi-Astrid Mickelin pälvis 2018. aastal oma loomingu eest eestirootslaste kultuuriomavalitsuselt Eestirootslaste Kultuurikandja tiitli. Viimasel ajal on Mickelini loomingut aidanud välja anda mittetulundusühing Vormsi Veri.

Silvi-Astrid Mickelin on kirjutanud peamiselt vaimulikku, isamaalist ja loodusluulet. Nõukogude ajal ta oma luulet seda läbivate vaimulike ja isamaaliste toonide tõttu avaldada ei saanud.

Helilooja ja koorijuht Sirje Kaasik on teinud viisi mitmele sellesse laulikusse jõudnud Silvi-Astrid Mickelini tekstile. Kaasiku sõnul jäid talle silma just teemad, millest Mickelin kirjutab. "Neid vaimulikke tekste on väga vähe saada, aga just see ilus vaimulik sõna on see, mis mulle meeldib," rõhutas ta.

Lisaks luuletuste kirjutamisele lööb Silvi-Astrid Mickelin aktiivselt kaasa ka rannarootsi muuseumi käsitööringis. Poetessi sõnul on oma tekstide lauludena kuulmine eriline ka tema enda jaoks. "Tunne, et see luuletus on saanud tiivad ja ta on läinud lendu, ta ei ole enam minu oma ja ta lendab," sõnas ta.

Silvi-Astrid Mickelini tekstidele kirjutatud lauludest on nüüd kaante vahel umbes pooled.