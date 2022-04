Tallinn Music Weeki pealaval Kreenholmis astub üles Tirzah

Lisaks neile astuvad Station Narva esitletud pealaval üles Genka & DEW8 koos Briti Blah Recordsi räpparite, eesotsas Lee Scottiga, Taani MC Black Daniels ja kodumaise alternatiivse R&B artist Manna.

Briti muusik, helilooja ja produtsent Sam Shepherd ehk Floating Points alustas muusikalist tegevust 2008. aastal. Neuroteaduste vallas haritud mehe debüütalbum "Elaenia" (2015) ületas lõhe post-dubstep'i laine ja klassikalise muusika vahel ning "Crush" (2019) viis ta juba Londoni Printworksi festivali peaesinejaks. Floating Pointsi mullu ilmunud "Promises" on 46-minutiline, kosmilise progeroki elementidega teos, millel teevad kaasa jazz-saksofonist Pharoah Sanders ja Londoni sümfooniaorkester. See pälvis nii üleilmse kui ka Eesti kriitika tunnustuse, jõudes muuhulgas nii ERR kultuuriportaali kui ka Eesti Ekspressi Areeni aasta parimate albumite edetabeli esinumbriks.

Londoni päritolu Tirzah' kohta on öeldud, et ta muusika kõlab ühtagu nagu R&B või soul, aga ka nagu indie. Laiema avalikkuse tähelepanu pälvis Tirzah Mica Levi produtseeritud debüütalbumiga "Devotion" (2018) ning mulluse albumi "Colourgrade", intiimsed post-popi ja R&B sketšid ning minimalistlikud tekno-rütmid tõid talle üleilma muusikameedias võrdlusi nii Laurie Andersoni kui ka Trickyga.

Ühe möödunud aasta enimhinnatud Eesti albumi "Oleg" autorid Genka ja DEW8 võtavad Kreenholmis kampa Briti hiphopi leibli Blah Records põhitegijad, eesotsas selle asutaja ja kunstilise juhi Lee Scottiga. Põhja-Inglismaa underground-hiphopi skene üks ideolooge, räppar. produtsent ja kirjanik Lee Scott tuleb Narvasse koos oma plaadimärgi tegijatega: räpipuntide Cult of The Damnedi ja Levelzi liikme Black Joshi, vabastiili-riimi meistri Sleazy F Baby, veteran-MC Tony Broke'i ning Blah' soundi määrajast heliinseneri ja produtsendi Reklews'iga.

Esinejate nimistut täiendavad ka Maasai päritolu Taani DNB MC Black Daniels ning Eesti uuekooli alternatiivse R&B artist Manna.

TMW 2022 Station Narva lava programm

Laupäev, 7. mai, Kreenholm

19.30 Festivaliala avatud

Pealava

20.30–21.15 Genka & DEW8 "OLEG" x Blah Records (UK) esitleb: Lee Scott, Black Josh, Sleazy F Baby, Tony Broke, Reklews

21.45–22.30 Tirzah (UK)

23.00–01.00 Floating Points (UK)

Baarilava

21.15–21.45 Manna

22.30–23.00 Black Daniels (DK)

Kontserdid toimuvad Kreenholmi sisehoovis välitingimustes, korraldajad soovitavad rõivastuda vastavalt ilmale.

Kreenholmis on avatud ka Narva kunstiresidentuuri/NART-i residendi Jaakko Autio heli-installatsioon "Piiril / Rajalla", mida TMW Station Narva publik saab kogeda igal täistunnil ajavahemikus kl 20–23. Paciuse hümnist inspireeritud teos tõstatab küsimusi identiteedist, rahvustest ja inimestevahelisest ruumist.

Kreenholsmi sissepääasu vastas asuvas Narva kunstiresidentuuris on südaööni avatud kohvik ning EKA ja Viini kunstiakadeemia tudengite koostöönäitus "Where is the body?". Manufaktuuri lähistel asuvast Gerasimovi palee varemetest möödudes saavad teelised osa ka EKA tudengite valgusinstallatsioonidest "Piirivalgus".

TMW 2022 toimub kolmapäevast reedeni, 4.–6. maini Tallinnas ja nädalavahetusel, 7.–8. mail Narvas. Festivalil esineb ligi 200 artisti 30 riigist Euroopast, Kanadast, USA-st ja Aafrikast. Tallinna kontserdid toimuvad 5.–6. mail vanalinnast Telliskivi Loomelinnakuni, ning 7. mail Narvas Rugodivi kultuurimajast Ro-Ro klubi ja Kreenholmini. Ühendfestivaliga tähistatakse ühtsust ja koosolemist.