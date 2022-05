Festival Jazzkaar kogus tänavu üle 18 000 külastuse

"Oli tunda, et festivali toimumine üle kahe aasta taas aprillis, oli oodatud nii muusikute, publiku kui ka meeskonna poolt. Festivalil tekkis "see eriline" tunne, mis puudutas kõiki. Rõõmustame, et kõik, mida olime planeerinud, sai teoks ja rohkemgi veel. Taas saabus festivalile välisartiste kaugematest riikidest nagu näiteks Brasiilia ja USA ning seetõttu oli festivali programm sel aastal eriti mitmekesine," sõnas festivali kunstiline juht Anne Erm. Ta lisas, et külalisartistid olid suurepärased, kuid suurimad üllatajad olid Eesti muusikud, kelle isikupärast uudisloomingut jagus festivali igasse päeva. "See tõestas taas, et Eesti jazz'il on oma nägu ja tegu ning on tugevam kui kunagi varem."

Jazzkaare programmis esinesid 14 riigi muusikud 41 kontserdiga üle Eesti. Avakontsert tõi kuulajateni Peedu Kassi ning Joel Remmeli uudisteose "Ood metsale". Klassikaraadio, kes pälvis sel aastal Jazziedendaja 2022 tiitli, vahendusel jõudsid inimeste kodudesse seitse Jazzkaare kontserti.

Festival Jazzkaar 2022 toimus 24. aprillist 1. maini Telliskivi Loomelinnakus Vabal Laval ja Fotografiskas Tallinnas ning Alexela Kontserdimajas ja kuues linnas üle Eesti.