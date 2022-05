Marcel Johannes Kits osaleb Belgias mainekal muusikakonkursil

Kunagise Belgia kuninganna Elisabethi järgi nime saanud muusikakonkurss Brüsselis on karjääri alustavate instrumentalistide seas üks mainekamaid kogu maailmas. Esimese Eesti tšellistina võttis sellest esmaspäeva õhtul osa ka Marcel Johannes Kits. Esimeses voorus tuleb 66 osalejal esitada kolm lugu ette antud valikust.

"Mingeid pisiasju ikka juhtub, me oleme kõik ju inimesed. Ega keegi kliiniliselt perfektselt ei mängi. Aga laias laastus olulisemad asjad ikkagi õnnestusid. Seal vaadatakse ka tšello mängimise oskust, kuidas mingid keerukamad kohad välja tulevad. Selles osas võis rahule jääda küll," iseloomustas Kits oma ülesastumist "Aktuaalsele kaamerale".

Konkursi ettevalmistus algas sisuliselt juba eelmise aasta augustis, et läbi tulla esimesest sõelast ehk videovoorust. Selle eduka läbimise järel algas valmistumine juba kontserdivooruks, mida ainult kodus harjutades teha ei saa.

"Ülioluline on kõikide lugudega võimalikult palju laval olla. See on, ma ütleks, määrav. Harjuta kas või 10 000 tundi neid asju, aga kui lavakogemust ei ole, siis pingeolukorras need ei õnnestu," sõnas Kits.

Kuuel päeval kuulab žürii erinevaid osalejaid kahel kontserdil päevas. Laupäeva hilisõhtul avaldavad nad 24 artisti nimed, kes poolfinaalidesse edasi pääsevad. Eesti Brüsseli kultuuriesindaja Kadri Jaurami sõnul avaks see mitmeid uusi uksi.

"Siia kõrvale on raske midagi taolist leida, mis on niivõrd tugeva meedia ja pressi kajastusega. Ja ka osalised ise hindavad seda väga. Kes on siin võitnud, seda ootavad suured saalid maailmas," ütles Jauram.