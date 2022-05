ERR Belgias: kuninganna muusikakonkursi žürii otsib väga valmis muusikuid

Belgia kuninganna Elisabethi muusikakonkurss jõuab järgmisel nädalal suure finaalini. Esmaspäevast alates esinevad kuuel päeval 12 finaali jõudnud tšellisti, et välja selgitada žürii lemmik. Nende seas ka eestlane Marcel Johannes Kits, kes finaalis esitab vabakavas Dmitri Šostakovitši esimese tšellokontserdi ning kohustuslikus kavas spetsiaalselt võistluseks kirjutatud Jörg Widmanni teose.

Kitse endaga "Aktuaalne kaamera" rääkida ei saanud, sest osalejatelt korjati enne finaali mobiiltelefonid ära, et nad saaks kuninganna Elisabethi looduskaunis kabelis keskenduda ainult muusikale.

"Need, kes on varem võistlusel osalenud alates 1937. aastast, ütlevad sama asja, et see on üks parimaid aegu nende elus, sest nad saavad keskenduda ainult ja ainult tööle muusikaga. Ja olla sõbralikus keskkonnas, kus nad valmistavad teoseid ette, sest nad esinevad lõpuks kõik samale publikule ja žüriile," ütles žürii esimees, Flagey kontserdimaja juht Gilles Ledure.

Finaaliks Bozaari kontserdimajas valmistub ka Brüsseli Filharmooniaorkester. Zürii esimehe sõnul jälgivad nad kõige muu kõrval sedagi, kuidas tšellistid teiste muusikutega koos esinevad.

"Žürii otsib väga valmis muusikuid. Ei piisa ainult trikkide tegemisest. Ei piisa ainult virtuooslikuks muusikuks olemisest. Kõik 158, kes kandideerisid, on virtuoosid. See on selle töö osa, aga nad peavad olema valmis muusikud. Me tahame näha originaalset lähenemist repertuaarile ja intelligentset programmi loomet," selgitas Ledure.

Võistluse järel siirduvad finalistid ligi kahekuulisele tuurile.