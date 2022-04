Tšellist Marcel Johannes Kits esineb konkursi eel uue orkestriga

Eesti tšellist Marcel Johannes Kits osaleb Brüsseli kuninganna Elisabethi nimelisele konkursil, mis on üks maailma vanemaid ja pikema ajalooga konkursse. Kits valiti sinna välja videovoorust 152 kandidaadi hulgast.

Teel konkursile on oluline kavas olevaid suuri teoseid võimalikult palju eelnevalt esitada. Just siin tuli Kitsele appi tema koolikaaslane ja sõber Valle-Rasmus Roots, kes on asutanud uue orkestri Helikunst.

"Valle-Rasmus on ise kõrge tasemega tšellist, konkursside laureaat, aga ta on alati tahtnud saada dirigendiks. Nüüd ongi ta hakanud oma unistust realiseerima," märkis Kits.

Orkestris Helikunst mängivad nii Eesti muusika- ja teatriakadeemia (EMTA) ja rahvusvaheliste ülikoolide tudengid, aga ka orkestrandid Tallinna kammerorkestrist ja ERSO-st. Orkestri kontsertmeister on Maano Männi, teiste rühmade kontsertmeistrid Peeter Margus, Johanna Vahermägi ja Silvia Ilves.

Kits esitab selle orkestriga Haydni tšellokontserdi nr 2 D-duur ja Šostakovitši kontserdi nr 1 Es-duur, veel on orkestri kavas Lepo Sumera "Symphōnē", "Musica profana" ja "Muusika kammerorkestrile" I osa.

Noori muusikuid asus toetama Meelis Kubits oma sihtasutusega "Kultuuripartnerlus". Ettevõtja Neeme Tammis andis Marcel Johannes Kitsele oma Hansa Grupi Noore Muusiku fondi toetuse.

"On rõõmustav, et selline kultuurimetseenlus on hakanud Eestis esile tõusma. Ameerikas ja ka Saksamaal on sellist kultuuri toetamist palju ja selle abil tehakse teoks olulisi projekte," sõnas Kits.

Klassikatähtedest Brüsseli tippkonkursile

Omal ajal esimese telekonkursi "Klassikatähed" võiduga furoori teinud Marcel Johannes Kits on Tallinna muusikakeskkooli kasvandik, õppinud legendaarse tšelloõpetaja Laine Leichteri ja Mart Laasi juures. Ta on võitnud juba mitmeid mainekaid rahvusvahelisi konkursse, nende hulgas Brahmsi konkurss Austrias 2016. aastal ja George Enescu nimeline konkurss Rumeenias 2018. aastal.

Nüüd on Marcel Johannes Kits juba aastaid olnud Saksamaal, õppinud algul Trossingeni muusikaülikoolis ja nüüd Berliini Kunstide Ülikoolis tšelloprofessori Jens Peter Maintzi juures. Maintzi käe alt on tulnud mitmeid konkursivõitjaid, nagu 2015. aasta Tšaikovski konkursi esikoht Andrei Ionita ja 2019. aasta Saksamaa suure ARD-konkursi võitja Haruma Sato, aga ka Berliini Filharmoonikute tšellode kontsertmeister Bruno Delepelaire.

Kitse sõnul oskab ta õpetaja õpilaste kõiki tehnilisi ja individuaalseid omadusi väga isikupäraselt kujundada. "Üks tema moto on, et õpilane mängiks teadlikult ning oskaks tähelepanu pöörata sellele, mis on muusikas oluline."

Brüsseli kuninganna Elisabethi nimelise konkursi üks eripära on, et finalistid peavad enne lõppvooru nädala jooksul jooksul koha peal õppima selgeks täiesti uue 15-minutilise uudisteose orkestriga.

"Konkursi kava on ajaliselt kokku ligi kolm tundi. Pean hästi planeerima, millal ma mida harjutan, et lõpuks oleks kõik võrdsel tasemel. Valisime sinna õpetajaga teosed, mis tooksid esile mu tugevad küljed ja et oleks ka värskemaid valikuid, mitte konkurssidel alatasa esitatav põhirepertuaar," selgitas Kits.

Nii on Kitsel kavas näiteks prantsuse helilooja Francis Poulenci ning vene kaasaegse helilooja Alfred Schnittke teosed.

Keelpillimängijale on tippu tõusmiseks väga oluline ka kõrgeima taseme pilli olemasolu. Saksa fondilt "Deutsche Stiftung Musikleben" on Marcel Johannes Kits saanud kasutada haruldase instrumendi – Francesco Ruggeri tšello (valmistatud Cremonas 1674. aastal) ja Victor Fetique poogna.