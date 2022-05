I Wear* Experiment avaldas uue albumi "Discontent"

"Meie uus album "Discontent" on heliliselt helgem, kuid lüüriliselt süngem kui eelmised albumid "Patience" ja "Jupiterz". Need on lood rahulolematusest, olemise talumatust kergusest, mõttetutest tülidest ja andestusest, uute avastuste näljast," sõnas bändi liige Hando Jaksi.

I Wear* Experimenti uuel albumil löövad kaasa ka Jonas Kaarnamets, Iiris Vesik, Max Doohan, Robert Linna ja Matthew Ruys. Albumi on mix'inud José Diogo Neves ja Bert Prikenfeld.

Ansamblisse I Wear* Experiment kuuluvad Johanna Oden, Hando Jaksi ja Mikk Simson, kes on koos musitseerinud üle kümne aasta. Varem on nad avaldanud albumid "Patience" (2016) ja "Jupiterz" (2018). Bändi esimene album pälvis Eesti Muusikaauhindadel ka aasta debüütalbumi auhinna.

Kuula albumit "Disconcent":