Jonas Kaarnamets ja Kristjan Kallas lõid uue bändi SUVE

''SUVE on minu ja Kallase väike pagemine naiivsusesse. Raskel ajal kulub ära. Natuke kohtlane, aga selle võrra mitte vähem romantiline, nagu ka me ise," sõnas Kaarnamets ja mainis, et kõik sai alguse loost "Purjus". "Ma jäin 2019. aastal ühel pereüritusel kitarri tinistama ja mulle tuli sellega mingi tunne. Jube suvine. Millegipärast hakkasid mul esimest korda elus kitarrikäigu peale eestikeelsed sõnad pähe tulema. Lugu sai kirjutatud üsna ruttu ja peaaegu sama ruttu tuli ka mõte, et võiks kunagi olla üks eestikeelne plaat."

''Tundsin, et tahan selle plaadi tegemisel kellegagi koos töötada ja esimene (ja ainus) nimi, kes mulle pähe tuli, oli Kristjan Kallas. Ta oli nõus ja hakkasime ajapikku omavahel põrgatama, milline albumi saund olla võiks. 2022. aastal jaanuaris salvestama minnes, oli meil üsna selge, mida me tegema hakkame," tõdes Kaarnamets.

Bändi debüütalbumi andis välja Smuuv Records, kelle alla kuuluvad ka Raul Ojamaa, jonas.f.k, Rahel, Gram-Of-Fun ja Andreas.