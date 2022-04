Frankie Animal on muutumatus koosseisus aastatega muutunud

Tänavu kümnendat sünnipäeva tähistav ansambel Frankie Animal andis välja uue albumi "Party Alone", mis ilmus muuhulgas ka kassetil. Kultuurisaates "OP" kinnitasid nad, et uut materjali on nad kirjutanud alates 2019. aastast.

Frankie Animal ei ole oma uut albumit kiirustades loonud, sisalduvatest lugudest pärineb kõige vanem aastast 2019. Nii on liigutud neile sobival kiirusel ja käidud Muhu saarel musitseerimas. "Läksime omas tempos. Iga asi saab valmis siis, kui see on valmis. Nüüd tundus, et on see hetk, kui peame asjale kaane peale panema," sõnas Frankie Animali kitarrist Jonas Kaarnamets "OP"-is. "Enne kui üle hakkab keema," lisas vokalist Marie Vaigla.

Frankie Animal on koosseisuna püsinud lausa kümme aastat. See aga ei tähenda, et nende muusikaline pool oleks püsima jäänud, vastupidi, kasvades on muutunud ka noorte muusikute isiklik eelistus.

"Meie muusika on selline alternatiivne asi. Mõni päev on see alternatiivne rokk, teine päev popp, siis elektroonika. Aga alternatiiv seob kõik kokku," mõtestas Kaarnamets koosseisu stiili.

"Alguses tegime rohkem folgisugemetega, siis olime roki peal rohkem ja nüüd oleme popi peal," skematiseeris basskitarrist Jan-Christopher Soovik ansambli arengutelje.

Päris alguse kohta meenus Kaarnametsal üks analoog. "Minu üks sõber kutsub meie algusaja muusikat lambarokiks. Villased kampsunid ja folgimuusika. Ajal, kui me alustasime, kuulasime ise rohkem akustilisit ja indie'likku muusikat."

Oma uue albumi on Frankie Animal ilmutanud kassetil. Bändiliikmete sõnul oli see ebatavalisena mõjuv valik esteetiline, meenutades neile 1980ndate lähenemist.

Spotify-s on kuulamiseks ka "Party Alone (Instrumentals)" ehk lugude instrumentaalid, ning ka oma demosid on nad jaganud (podcast'is "Räägime muusikast"). Sellise materjali eksponeerimine ei ole aga tavapärane. "Mulle väga meeldib, kui artist jagab köögimaterjali," ütles Marie Vaigla.

