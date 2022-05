Odessa teater jätkab tööd pommitamisest hoolimata

Üks Odessas asuv teater on otsustanud hoolimata kodulinna pihta lendavatest pommidest oma tegevust jätkata.

Alles jäänud teatripere kolis elama teatrimaja alla keldrisse ning seal tehakse ka uue sõjast rääkiva lavastuse proove. 50 trupiliikmest on teatrisse jäänud vaid kolm: lavastaja ja kaks näitlejat. Ülejäänud on kas välismaale pagenud või rindel.

"Ma näen, mida venelased teevad, kui nad meie linnu üle võtavad. Nad põletavad raamatuid, lõhuvad monumente ja tahavad meie kultuuri hävitada. Proovi tegemine ja taasavamiseks valmistumine on meie viis näidata, et Ukraina kultuur on elus," rääkis lavastaja Maxim Golenko.

"Mu vend suri eelmisel nädalal lahingus. Sellega on väga raske toime tulla, nii et ma peitun oma rolli taha, siis on tunne nagu seda poleks kunagi päriselt juhtunud. Ma kogen sõda läbi oma rolli," kommenteeris näitleja Inna Bulbotko.