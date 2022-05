Galerii: KGB vangikongides avati näitus "Režiimivastane valgevene kunst"

Vabamu ja KGB vangikongide näituste kuraator Piret Karro sõnas, et Valgevenes on alates 2020. aasta valimistulemuste võltsimisest toimunud rahumeelsed meeleavaldused totalitaristliku presidendi repressioonide vastu. "Nüüd, Ukrainas toimuva sõja valguses on eriti põhjust meeles pidada, et nendes riikides, mida Putin kuulutab enda omaks, on tegelikult tuhandeid inimesi, kes seisavad diktaatoritele vastu. Meil on hea meel, et KGB vangikongidesse on jõudnud näitus, mis peegeldab Valgevene kunstnike kodanikupositsiooni, aga ka ühiskonna tundeid toimuva suhtes."

"Teosed panevad meid teadvustama, et praegu Valgevenes toimuv on mõtestamata totalitarismi kuritegude tagajärg. Nii nagu ka Vene sõjaväelaste jõhkrad kuriteod Ukraina tsiviilelanike vastu, on need ühe ahela lülid, mis tõestavad, et Venemaa ja tema mõjusfääris olev Valgevene pole ajaloost õppinud ja on jõudnud faasi, kus selliste kuritegude toimepanek on endiselt võimalik," lisas Karro.

Näitus KGB vangikongides (Pagari 1, Tallinn) jääb avatuks kuni 2022. aasta lõpuni.