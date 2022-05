Sõru Saundil astuvad üles Erika de Casier ja Mykki Blanco

Casier alustas oma muusikukarjääri R&B duos Saint Cava. Pärast seda, kui duo laiali läks, andis ta 2019. aastal ise välja oma debüüt-sooloalbumi "Essentials". 2020. aastal sõlmis ta lepingu Briti plaadifirmaga 4AD ning andis 2021. aastal välja oma teise stuudioalbumi "Sensational".

"Peenkäsitööna valminud ja sõna otseses mõttes hõrk R&B, millest viirastub ka poppi ja indit," kirjeldavad korraldajad de Casieri muusikat.

Lisaks de Casierile on festivali kavas ka Mykki Blanco ja Samuel Acavedo projektiga Expat. Räppar ja luuletaja Mykki Blanco, kes on musitseerinud teiste hulgas muusikutega nagu Kanye West, Blood Orange, Tricky, Charlie XCX, annab koos partner Samueliga etenduse, mis on kombinatsioon black queer'i diasporaast pärit teatraalsest luulest ja Ladina-Ameerika gooti ja heavy metal'i traditsioonidest.

Sõru Saund, endise nimega Kalana Saund toimub Sõru sadamas Hiiumaal 28.–30. juulil 2022.